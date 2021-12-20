https://arabic.sputniknews.com/20211220/خبير-يكشف-عن-توقعاته-في-الجولة-المقبلة-من-مفاوضات-ترسيم-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1054371864.html

خبير يكشف عن توقعاته في الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

خبير يكشف عن توقعاته في الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كشف المحلل السياسي اللبناني، د.أحمد الزين عن توقعاته فيما يتعلق بالجولة المقبلة لمفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث توقع أن تشهد تلك الجولة "اختراقا"... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T12:49+0000

2021-12-20T12:49+0000

2021-12-20T12:49+0000

أخبار لبنان

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وأوضح الخبير، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "هناك تقدم في المفاوضات، وسيكون التوصل لحل قبل مارس/ آذار المقبل قابل للتطبيق، حيث أن لبنان لن يتمكن من البدء بالتنقيب قبل التوصل إلى حل، وهو بحاجة لهذا المورد الاقتصادي المهم، ومن مصلحة الجانبين أن يكون هناك اتفاق سريع"، بحسب قوله.و أشار الزين إلى أن "إسرائيل تريد أن تمرر خط غاز لأوروبا من خلال بلوك 29، ويريد لبنان الحصول على مكتسبات في هذه المنطقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، وكلا الطرفين يريد مكتسبات، خاصة أن العمل سيظل متوقفا في الجنوب لحين التوصل لاتفاق".واعتبر الزين أن "المبعوث الأمريكي يحاول أن يكون طرف حل لكن الأمور أثبتت انحيازه لإسرائيل، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي لن يتقدم بأي طرح إلا بعد موافقة إسرائيل".و كان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد استعداد بيروت للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده تتمسك ببسط سيادتها على كامل أراضيها واستغلال ثرواتها الطبيعية.وشدد عون، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، على حقوق لبنان الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.

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