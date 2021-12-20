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https://arabic.sputniknews.com/20211220/دراسة-تكشف-علاقة-النظام-الغذائي-بالسرطان-1054364792.html
دراسة تكشف علاقة النظام الغذائي بالسرطان
دراسة تكشف علاقة النظام الغذائي بالسرطان
أودى السرطان بحياة عشرة ملايين شخص في عام 2020 وتم تشخيص أكثر من 19 مليونا وفق منظمة الصحة العالمية، وأدرج الأطباء نمط الحياة وليس أقلها التغذية ضمن أسباب... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:19+0000
2021-12-20T10:19+0000
مجتمع
علوم
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وأشار خبراء المؤسسة العالمية لأبحاث السرطان (WCRF) في تقرير الخبراء عام 2018 تحت عنوان "النظام الغذائي والتغذية والنشاط البدني والسرطان" إلى أن هناك إرشادات عامة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان. على سبيل المثال، تجنب الحلويات واللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد وعدم الإفراط في إضافة الملح للطعام.من المعروف من الدراسات السابقة أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في بعض الحالات يمكن أن يبطئ نمو الورم ويطيل عمر الحيوانات المريضة. لا يزال تأثير النظام الغذائي الكيتون على نقص الكربوهيدرات غير مفهوم جيدًا. يشجع الجسم على التحول إلى مصادر طاقة جديدة واستخدام أجسام الكيتون، التي يتم تصنيعها في الكبد من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة ، بدلاً من الجلوكوز.وأضاف الدراسة أن العلماء تسببوا في إصابة الفئران بسرطان البنكرياس، من خلالوضع بعض الحيوانات على نظام غذائي الكيتون: 90 في المائة دهون و9 في المائة بروتين وواحد في المائة كربوهيدرات. فيما قاموا بخفض السعرات الحرارية الفئران الأخرى بنسبة أربعين في المائة على حساب الكربوهيدرات.في الكائنات الحية لكلا المجموعتين من الفئران، انخفضت مستويات الجلوكوز، وانخفض أيضا نشاط stearoyl-CoA desaturase (SCD) ، وهو إنزيم مسؤول عن تحويل الأحماض الدهنية المشبعة إلى غير المشبعة. هذا مهم للتخليق المستقل للدهون داخل الخلايا السرطانية في حالة عدم وجود نقص من الخارج. هذا هو المكان الذي ظهر فيه الاختلاف بين الأنظمة الغذائية. ففائض الكيتو زود الورم بالدهون - وهي مصدر للدهون والسعرات الحرارية المنخفضة، على العكس من ذلك، حرمته من الطاقة ومواد البناء لأغشية الخلايا.وبالتالي، كان النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية أكثر فعالية في كبت نمو الورم.ونظرا لعدم إمكانية إجراء مثل هذه التجارب على البشر، درس العلماء بيانات من 1165 مريضا مصابا بسرطان البنكرياس، في محاولة لتتبع العلاقة بين نظامهم الغذائي والبقاء على قيد الحياة. وجد المؤلفون أن نوع الدهون المستهلكة يبدو مهمًا في الأنظمة الغذائية منخفضة السكر ، لكن البيانات غير كاملة لاستخلاص استنتاجات حول تأثير النظام الغذائي على ديناميات السرطان في وقت مبكر.يؤكد الباحثون أنهم لم يسعوا إلى تقديم توصيات غذائية لمرضى السرطان: اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة. ومع ذلك، ستكون النتائج مفيدة لتطوير الأدوية التي تبطئ نمو الورم. تتمثل إحدى الاستراتيجيات العلاجية الممكنة في قمع إنزيم SCD، الذي يحرم الخلايا السرطانية من القدرة على إنتاج الأحماض الدهنية غير المشبعة.ويشير إلى أنه من أجل اختيار أسلوب الأكل الصحيح في كل حالة، من الضروري استشارة الطبيب. غالبا ما يسأل المرضى عن الفوائد المحتملة للأنظمة الغذائية المختلفة، لكن الأدلة العلمية لا تكفي دائمًا لتقديم نصائح مقنعة.يشير خبراء مستقلون إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها أثناء التجربة على الفئران مهمة جدا، لكن لا يمكن استقراءها على البشر دون مزيد من البحث السريري.
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مجتمع, علوم

دراسة تكشف علاقة النظام الغذائي بالسرطان

10:19 GMT 20.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
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أودى السرطان بحياة عشرة ملايين شخص في عام 2020 وتم تشخيص أكثر من 19 مليونا وفق منظمة الصحة العالمية، وأدرج الأطباء نمط الحياة وليس أقلها التغذية ضمن أسباب الأورام الخبيثة. فهل النظام الغذائي يساعد في منع المرض؟
وأشار خبراء المؤسسة العالمية لأبحاث السرطان (WCRF) في تقرير الخبراء عام 2018 تحت عنوان "النظام الغذائي والتغذية والنشاط البدني والسرطان" إلى أن هناك إرشادات عامة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان. على سبيل المثال، تجنب الحلويات واللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد وعدم الإفراط في إضافة الملح للطعام.
من المعروف من الدراسات السابقة أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في بعض الحالات يمكن أن يبطئ نمو الورم ويطيل عمر الحيوانات المريضة. لا يزال تأثير النظام الغذائي الكيتون على نقص الكربوهيدرات غير مفهوم جيدًا. يشجع الجسم على التحول إلى مصادر طاقة جديدة واستخدام أجسام الكيتون، التي يتم تصنيعها في الكبد من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة ، بدلاً من الجلوكوز.
وأضاف الدراسة أن العلماء تسببوا في إصابة الفئران بسرطان البنكرياس، من خلال
وضع بعض الحيوانات على نظام غذائي الكيتون: 90 في المائة دهون و9 في المائة بروتين وواحد في المائة كربوهيدرات. فيما قاموا بخفض السعرات الحرارية الفئران الأخرى بنسبة أربعين في المائة على حساب الكربوهيدرات.
في الكائنات الحية لكلا المجموعتين من الفئران، انخفضت مستويات الجلوكوز، وانخفض أيضا نشاط stearoyl-CoA desaturase (SCD) ، وهو إنزيم مسؤول عن تحويل الأحماض الدهنية المشبعة إلى غير المشبعة. هذا مهم للتخليق المستقل للدهون داخل الخلايا السرطانية في حالة عدم وجود نقص من الخارج. هذا هو المكان الذي ظهر فيه الاختلاف بين الأنظمة الغذائية. ففائض الكيتو زود الورم بالدهون - وهي مصدر للدهون والسعرات الحرارية المنخفضة، على العكس من ذلك، حرمته من الطاقة ومواد البناء لأغشية الخلايا.
وبالتالي، كان النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية أكثر فعالية في كبت نمو الورم.
ونظرا لعدم إمكانية إجراء مثل هذه التجارب على البشر، درس العلماء بيانات من 1165 مريضا مصابا بسرطان البنكرياس، في محاولة لتتبع العلاقة بين نظامهم الغذائي والبقاء على قيد الحياة. وجد المؤلفون أن نوع الدهون المستهلكة يبدو مهمًا في الأنظمة الغذائية منخفضة السكر ، لكن البيانات غير كاملة لاستخلاص استنتاجات حول تأثير النظام الغذائي على ديناميات السرطان في وقت مبكر.
يؤكد الباحثون أنهم لم يسعوا إلى تقديم توصيات غذائية لمرضى السرطان: اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة. ومع ذلك، ستكون النتائج مفيدة لتطوير الأدوية التي تبطئ نمو الورم. تتمثل إحدى الاستراتيجيات العلاجية الممكنة في قمع إنزيم SCD، الذي يحرم الخلايا السرطانية من القدرة على إنتاج الأحماض الدهنية غير المشبعة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، ماثيو فاندر هايدن، مدير معهد أبحاث السرطان التكاملي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأخصائي الأورام الممارس "هناك أدلة كثيرة على أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على ديناميكيات السرطان، لكنه ليس دواء سحريا".
ويشير إلى أنه من أجل اختيار أسلوب الأكل الصحيح في كل حالة، من الضروري استشارة الطبيب. غالبا ما يسأل المرضى عن الفوائد المحتملة للأنظمة الغذائية المختلفة، لكن الأدلة العلمية لا تكفي دائمًا لتقديم نصائح مقنعة.
يشير خبراء مستقلون إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها أثناء التجربة على الفئران مهمة جدا، لكن لا يمكن استقراءها على البشر دون مزيد من البحث السريري.
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