دعوة فلسطينية لـ"فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن المسؤول الفلسطيني دعا خلال اجتماع للحكومة في رام الله، إلى "فتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في عام 1948 والأعوام التي تلتها"، مشيرا إلى أن "هذه المجازر تسببت في دمار أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم".وأضاف اشتية جلال الاجتماع أن "إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية"، موضحة أن "الحكومة الفلسطينية توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين".كما طالب اشتية الإدارة الأمريكية، بالتدخل لإنقاذ حل الدولتين، قائلا: "لا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وحماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية".
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بـ "فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن المسؤول الفلسطيني دعا خلال اجتماع للحكومة في رام الله، إلى "فتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في عام 1948 والأعوام التي تلتها"، مشيرا إلى أن "هذه المجازر تسببت في دمار أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم".
وأضاف اشتية جلال الاجتماع أن "إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية"، موضحة أن "الحكومة الفلسطينية توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين".
وتابع: "الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون تجاه الفلسطينيين، تأتي بحماية وإسناد الجيش الإسرائيلي، خاصة في قرى برقة وقريوت وسبسطية، بالضفة الغربية".
كما طالب اشتية الإدارة الأمريكية، بالتدخل لإنقاذ حل الدولتين، قائلا: "لا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وحماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية".