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دعوة فلسطينية لـ"فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية
دعوة فلسطينية لـ"فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بـ "فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:14+0000
2021-12-20T14:20+0000
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أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن المسؤول الفلسطيني دعا خلال اجتماع للحكومة في رام الله، إلى "فتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في عام 1948 والأعوام التي تلتها"، مشيرا إلى أن "هذه المجازر تسببت في دمار أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم".وأضاف اشتية جلال الاجتماع أن "إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية"، موضحة أن "الحكومة الفلسطينية توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين".كما طالب اشتية الإدارة الأمريكية، بالتدخل لإنقاذ حل الدولتين، قائلا: "لا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وحماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية".
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العالم العربي

دعوة فلسطينية لـ"فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية

14:14 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 14:20 GMT 20.12.2021)
© AFP 2021 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / PHIL NOBLE
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بـ "فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن المسؤول الفلسطيني دعا خلال اجتماع للحكومة في رام الله، إلى "فتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في عام 1948 والأعوام التي تلتها"، مشيرا إلى أن "هذه المجازر تسببت في دمار أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم".
رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع إسرائيل لأموالنا يضعنا في وضع مالي صعب
6 ديسمبر, 10:14 GMT
وأضاف اشتية جلال الاجتماع أن "إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية"، موضحة أن "الحكومة الفلسطينية توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين".
وتابع: "الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون تجاه الفلسطينيين، تأتي بحماية وإسناد الجيش الإسرائيلي، خاصة في قرى برقة وقريوت وسبسطية، بالضفة الغربية".
كما طالب اشتية الإدارة الأمريكية، بالتدخل لإنقاذ حل الدولتين، قائلا: "لا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وحماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية".
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