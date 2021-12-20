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دموع ماجد المصري تجتاح مواقع التواصل... صور
دموع ماجد المصري تجتاح مواقع التواصل... صور
اجتاحت صور الفنان المصري ماجد المصري، وهو يبكي، مواقع التواصل الاجتماعي. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:34+0000
2021-12-20T14:34+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونشر المصري، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورا وهو يبكي أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب، قائلا: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي، وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله".ونشر ماجد المصرى صورا أخرى من عقد القران عبر خاصة الاستورى وهو يبكى فيها مع ابنته ماهيتاب.ماهيتاب هي ابنة الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش، وقد أعلن عن خطبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي في سبتمبر/ أيلول من عام 2020.
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أخبار الفنانين في مصر

دموع ماجد المصري تجتاح مواقع التواصل... صور

14:34 GMT 20.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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اجتاحت صور الفنان المصري ماجد المصري، وهو يبكي، مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر المصري، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورا وهو يبكي أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب، قائلا: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي، وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله".
ونشر ماجد المصرى صورا أخرى من عقد القران عبر خاصة الاستورى وهو يبكى فيها مع ابنته ماهيتاب.
ماهيتاب هي ابنة الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش، وقد أعلن عن خطبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي في سبتمبر/ أيلول من عام 2020.
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