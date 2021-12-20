https://arabic.sputniknews.com/20211220/رئاسة-الوزراء-اللبنانية-ميقاتي-مستمر-في-مهامه-وما-يتم-تداوله-عقب-اجتماعه-مع-بري-غير-صحيح-1054387115.html

رئاسة الوزراء اللبنانية: ميقاتي مستمر في مهامه وما يتم تداوله عقب اجتماعه مع بري غير صحيح

رئاسة الوزراء اللبنانية: ميقاتي مستمر في مهامه وما يتم تداوله عقب اجتماعه مع بري غير صحيح

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه مستمر في مهامه من أجل عودة اجتماعات الحكومة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T19:04+0000

2021-12-20T19:04+0000

2021-12-20T19:04+0000

أخبار لبنان

الحكومة اللبنانية

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وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية عبر حسابه بموقع "تويتر"، أكد أن ميقاتي مستمر في جهوده من أجل عودة الاجتماعات، لافتا إلى أن أي موقف سيصدر عنه فيما بعد سيكون نابعا من قناعاته الوطنية... حسب البيان.ونفى البيان ما تناقلته وسائل إعلامية عقب اجتماع عقد بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، من أنباء عن صفقة لعودة اجتماعات الحكومة مرة أخرى تتعلق بتحقيقات المرفأ.وقال: "يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة".وأوضح البيان أن ميقاتي، كرر "خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق"، حسب تعبيره.ولفت إلى أن ميقاتي أكد "وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات ".وأكد البيان أن رئيس الحكومة اللبنانية قد "أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق".وشدد على أن "دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور".

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