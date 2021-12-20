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رئيس الوزراء المصري: نحتاج 700 ألف فرصة عمل سنويا
رئيس الوزراء المصري: نحتاج 700 ألف فرصة عمل سنويا
قال رئيس الوزراء، في مصر، مصطفى مدبولي، إن البلاد تحتاج سنوياً نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
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وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاحه عدد من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، أن هذا "هو ما يدفع الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة ليقود الاقتصاد المصري، مع استمرار ضخ الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للدولة".وأشار رئيس الوزراء، في التصريحات التي نقلها موقع "الوطن"، إلى أن "الشركات العاملة بمصر وصلت للعالمية وتُصدر بكميات كبيرة، وبعضها أصبح مرجعية للشركات والأسواق العالمية".ولفت إلى أنه "تأتي لهم عمالة من الخارج للتدريب في مصانعهم في مصر، ثم العودة لتشغيل مصانع بلادهم".وطالب مدبولي "المواطنين بالنظر لدول العالم، وحالة الاضطراب الشديد التي تعيشها دول المنطقة والعالم، وتغيرات ومشاكل اقتصادية سواء للدول المتقدمة أو غيرها"، مؤكدا أن "الدولة عملت على برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، وبدأت المرحلة الثانية بإصلاحات هيكلية تهتم بمجالات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات".وشدد رئيس الوزراء المصري على أن "كل همنا أننا نزيد من دور القطاع الخاص أن يتولى القيادة، وينطلق بصورة كبيرة".
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أخبار مصر الآن

رئيس الوزراء المصري: نحتاج 700 ألف فرصة عمل سنويا

12:10 GMT 20.12.2021
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Bilal Hussein
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قال رئيس الوزراء، في مصر، مصطفى مدبولي، إن البلاد تحتاج سنوياً نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات.
وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاحه عدد من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، أن هذا "هو ما يدفع الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة ليقود الاقتصاد المصري، مع استمرار ضخ الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للدولة".
وأشار رئيس الوزراء، في التصريحات التي نقلها موقع "الوطن"، إلى أن "الشركات العاملة بمصر وصلت للعالمية وتُصدر بكميات كبيرة، وبعضها أصبح مرجعية للشركات والأسواق العالمية".
ولفت إلى أنه "تأتي لهم عمالة من الخارج للتدريب في مصانعهم في مصر، ثم العودة لتشغيل مصانع بلادهم".

وأكد مدبولي أن "الدولة تعمل على تعزيز دور قطاع الصناعة بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، وأكبر قدرة ممكنة".

وطالب مدبولي "المواطنين بالنظر لدول العالم، وحالة الاضطراب الشديد التي تعيشها دول المنطقة والعالم، وتغيرات ومشاكل اقتصادية سواء للدول المتقدمة أو غيرها"، مؤكدا أن "الدولة عملت على برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، وبدأت المرحلة الثانية بإصلاحات هيكلية تهتم بمجالات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات".
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن "كل همنا أننا نزيد من دور القطاع الخاص أن يتولى القيادة، وينطلق بصورة كبيرة".
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