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رئيس "كاف" يحسم الجدل ويعلن إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون... فيديو
رئيس "كاف" يحسم الجدل ويعلن إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون... فيديو
حسم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T19:30+0000
2021-12-20T19:41+0000
كأس الأمم الأفريقية
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وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، قائلا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير/ كانون الثاني، و6 فبراير/ شباط من عام 2022.
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كأس الأمم الأفريقية

رئيس "كاف" يحسم الجدل ويعلن إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون... فيديو

19:30 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 19:41 GMT 20.12.2021)
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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حسم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.
وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".
وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، قائلا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".
وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.
ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير/ كانون الثاني، و6 فبراير/ شباط من عام 2022.
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