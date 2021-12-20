رئيس "كاف" يحسم الجدل ويعلن إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون... فيديو

وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، قائلا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير/ كانون الثاني، و6 فبراير/ شباط من عام 2022.
حسم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.
وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".
وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، قائلا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".