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رئيس نادي الإبل في السعودية يوجه رسالة إلى ملاكها بعد "صفقة تاريخية" بـ 5 ملايين دولار... فيديو
رئيس نادي الإبل في السعودية يوجه رسالة إلى ملاكها بعد "صفقة تاريخية" بـ 5 ملايين دولار... فيديو
شهدت السعودية صفقة تاريخية لإيجار إبل بـ 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار أمريكي) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:31+0000
2021-12-20T15:31+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكر ذلك فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، اليوم الاثنين.وتابع: "عبدالله بن عودة أتم أكبر صفقة إيجار للإبل لـ 48 ساعة فقط من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة إتمام الصفقة المليونية بين ابن عودة والدبوس واستلام قيمة الصفقة".ووجه فهد بن حثلين دعوة إلى ملاك الإبل طالبهم بتغيير نظرتهم إليها سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، مشيرا إلى أنه يأمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة الذي وافق على تأجير إبله لمدة يومين".
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

رئيس نادي الإبل في السعودية يوجه رسالة إلى ملاكها بعد "صفقة تاريخية" بـ 5 ملايين دولار... فيديو

15:31 GMT 20.12.2021
© Sputnik . M.HEMEDAمشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل" في السعودية
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . M.HEMEDA
تابعنا عبر
شهدت السعودية صفقة تاريخية لإيجار إبل بـ 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار أمريكي) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
ذكر ذلك فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، اليوم الاثنين.
ووصف ابن حثلين، الصفقة بأنها تاريخية، مضيفا: "اليوم هو يوم تاريخي في (عالم الإبل) بكل ما تعنيه الكلمة".
وتابع: "عبدالله بن عودة أتم أكبر صفقة إيجار للإبل لـ 48 ساعة فقط من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".
ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة إتمام الصفقة المليونية بين ابن عودة والدبوس واستلام قيمة الصفقة".
ووجه فهد بن حثلين دعوة إلى ملاك الإبل طالبهم بتغيير نظرتهم إليها سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، مشيرا إلى أنه يأمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة الذي وافق على تأجير إبله لمدة يومين".
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