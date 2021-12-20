رئيس نادي الإبل في السعودية يوجه رسالة إلى ملاكها بعد "صفقة تاريخية" بـ 5 ملايين دولار... فيديو

ذكر ذلك فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، اليوم الاثنين.وتابع: "عبدالله بن عودة أتم أكبر صفقة إيجار للإبل لـ 48 ساعة فقط من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة إتمام الصفقة المليونية بين ابن عودة والدبوس واستلام قيمة الصفقة".ووجه فهد بن حثلين دعوة إلى ملاك الإبل طالبهم بتغيير نظرتهم إليها سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، مشيرا إلى أنه يأمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة الذي وافق على تأجير إبله لمدة يومين".
شهدت السعودية صفقة تاريخية لإيجار إبل بـ 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار أمريكي) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
ذكر ذلك فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، اليوم الاثنين.
ووصف ابن حثلين، الصفقة بأنها تاريخية، مضيفا: "اليوم هو يوم تاريخي في (عالم الإبل) بكل ما تعنيه الكلمة".
وتابع: "عبدالله بن عودة أتم أكبر صفقة إيجار للإبل لـ 48 ساعة فقط من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".
ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة إتمام الصفقة المليونية بين ابن عودة والدبوس واستلام قيمة الصفقة".
اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇸🇦🇰🇼 pic.twitter.com/hme9BRbeF5
ووجه فهد بن حثلين دعوة إلى ملاك الإبل طالبهم بتغيير نظرتهم إليها سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، مشيرا إلى أنه يأمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة الذي وافق على تأجير إبله لمدة يومين".