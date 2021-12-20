رغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط مدنيون قتلى في العمليات العسكرية الأمريكية؟

رغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط المدنيون في العمليات العسكرية الأمريكية؟
رغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط المدنيون في العمليات العسكرية الأمريكية؟
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مجموعة هائلة من الوثائق السرية "المخبأة" لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، والتي تكشف تمثّل التقييمات السرية للجيش لأكثر من 1300 تقرير عن خسائر من المدنيين، وتكشف عن عيوب استخباراتية عميقة، واستهداف متسرع وغالبا غير دقيق، ووفيات لآلاف المدنيين، فهل كانت القوات الأمريكية غير مهتمة بسقوط المدنيين؟.عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور عماد علو:وتابع علو: "جرائم الجيش الأمريكي لم تقتصر فقط على استخدام الأسلحة، بل ومارس هذا الجيش تعذيب السجناء والمعتقلين كما حصل في سجن أبو غريب، الذي ألحق أضراراً كبيرة ليس فقط بسمعة الجيش الأمريكي، وإنما بسمعة الشعارات الأمريكية التي كانت ترفع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، لذا لابد من مراجعة هذا الموضوع مع ضرورة وجود موقف من قبل حكومات الشرق الأوسط والمنظمات الإنسانية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
وثائق سرية للبنتاغون تكشف أخطاءً فادحة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، أدت إلى مقتل آلاف المدنيين فى الضربات الجوية بالعراق وسوريا وأفغانستان بينهم أطفال.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مجموعة هائلة من الوثائق السرية "المخبأة" لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، والتي تكشف تمثّل التقييمات السرية للجيش لأكثر من 1300 تقرير عن خسائر من المدنيين، وتكشف عن عيوب استخباراتية عميقة، واستهداف متسرع وغالبا غير دقيق، ووفيات لآلاف المدنيين، فهل كانت القوات الأمريكية غير مهتمة بسقوط المدنيين؟.
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور عماد علو:
"لطالما ارتكبت القوات الأمريكية هذه الأخطاء سواء بصورة متعمدة أو عدم دقة في اتباع قواعد الاشتباك، وأحياناً يكون هناك ضعف وعدم وضوح في المعلومات الاستخبارية، وهذا كله ألحق أضراراً كبيرة بسمعة الجيش الأمريكي، حيث زاد ذلك حدة التوتر والنقمة من قبل السكان والرأي العام في الشرق الأوسط ضد الوجود العسكري الأمريكي، كما استثمر السياسيون الأمريكيون هذه الأخطاء في حملات الانتخابات عبر الاعتراض على إرسال القوات الأمريكية التي ترتكب الجرائم خارج البلاد".
وتابع علو: "جرائم الجيش الأمريكي لم تقتصر فقط على استخدام الأسلحة، بل ومارس هذا الجيش تعذيب السجناء والمعتقلين كما حصل في سجن أبو غريب، الذي ألحق أضراراً كبيرة ليس فقط بسمعة الجيش الأمريكي، وإنما بسمعة الشعارات الأمريكية التي كانت ترفع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، لذا لابد من مراجعة هذا الموضوع مع ضرورة وجود موقف من قبل حكومات الشرق الأوسط والمنظمات الإنسانية".
وأضاف علو: "لم نشهد إلا بعض المحاكمات القليلة في الولايات المتحدة بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، وكان ينبغي للدول المتضررة اللجوء إلى المحاكم الدولية من أجل الاقتصاص من مرتكبي هذه الجرائم، في ظل التوجهات الأخيرة المتعلقة بما يسمى (الحرب عبر الأفق) باستخدام الطائرات المسيّرة والهجمات الإلكترونية، التي يجب فيها أن تحدد قواعد الاشتباك منعا لسقوط ضحايا مدنيين".