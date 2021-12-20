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روسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022
روسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022
أعلن نيكولاي تيستويدوف المدير العام للشركة الروسية المصنعة لأجهزة "أنظمة معلومات الأفمار الصناعية (ISS)"، أنه سيتم إطلاق أول قمرين صناعيين روسيين للملاحة من... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:27+0000
2021-12-20T11:27+0000
روسيا
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قال تيستويدوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سيطلق الأول في الربع الثاني، أما الثاني، في الربع الثالث على ما أعتقد، لأن الثاني في المرحلة التي لا تزال فيها الاختبارات الأرضية تجري على قدم وساق".وأضاف أنه على الأرجح، في الربع الأول من عام 2022، سيتم إرسال آخر قمر صناعي من الجيل السابق، "Glonass-M" ، الموجود الآن في الاحتياطي الأرضي، إلى الفضاء.هذا وتم الإعلان في وقت سابق عن إمكانية إطلاق القمر الصناعي الأول Glonass-K2 في نهاية عام 2021، والثاني هو نفسه ليس قبل أبريل/نيسان 2022.يختلف الجيل الجديد من الأقمار الصناعية Glonass-Kو Glonass-K2 عن الجيل السابق Glonass-M في عدد كبير من إشارات الملاحة المنبعثة (خمس إشارات لـ Glonass-Mوسبعة وتسعة لـ Glonass-K و Glonass-K2) وطول عمر الخدمة (سبع سنوات لـ Glonass-M و 10 سنوات لـ Glonass-K و Glonass-K2).
https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-تطلق-قمرا-اصطناعيا-عسكريا-إلى-المدار-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية-1053265218.html
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روسيا

روسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022

11:27 GMT 20.12.2021
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Photo / CCO
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أعلن نيكولاي تيستويدوف المدير العام للشركة الروسية المصنعة لأجهزة "أنظمة معلومات الأفمار الصناعية (ISS)"، أنه سيتم إطلاق أول قمرين صناعيين روسيين للملاحة من الجيل الجديد "Glonass-K2" إلى المدار في الربعين الثاني والثالث من عام 2022.
قال تيستويدوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سيطلق الأول في الربع الثاني، أما الثاني، في الربع الثالث على ما أعتقد، لأن الثاني في المرحلة التي لا تزال فيها الاختبارات الأرضية تجري على قدم وساق".
وأضاف أنه على الأرجح، في الربع الأول من عام 2022، سيتم إرسال آخر قمر صناعي من الجيل السابق، "Glonass-M" ، الموجود الآن في الاحتياطي الأرضي، إلى الفضاء.
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
روسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
25 نوفمبر, 08:30 GMT
هذا وتم الإعلان في وقت سابق عن إمكانية إطلاق القمر الصناعي الأول Glonass-K2 في نهاية عام 2021، والثاني هو نفسه ليس قبل أبريل/نيسان 2022.
يختلف الجيل الجديد من الأقمار الصناعية Glonass-Kو Glonass-K2 عن الجيل السابق Glonass-M في عدد كبير من إشارات الملاحة المنبعثة (خمس إشارات لـ Glonass-Mوسبعة وتسعة لـ Glonass-K و Glonass-K2) وطول عمر الخدمة (سبع سنوات لـ Glonass-M و 10 سنوات لـ Glonass-K و Glonass-K2).
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