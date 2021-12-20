https://arabic.sputniknews.com/20211220/ريابكوف-موسكو-ترى-أن-واشنطن-لن-ترفض-المقترحات-الروسية-حول-الضمانات-الأمنية-1054360701.html

ريابكوف: موسكو ترى أن واشنطن لن ترفض المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية

ريابكوف: موسكو ترى أن واشنطن لن ترفض المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم تتلق بعد ردا من واشنطن بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T07:50+0000

2021-12-20T07:50+0000

2021-12-20T07:50+0000

روسيا

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وقال ريابكوف للصحفيين: "لا، لم يردوا بعد، نحن منتظرون وسنرى ماذا سيكون ردهم. حتى الآن، لا نرى سوى تصريحات، ولا سيما من ممثلي الولايات المتحدة، ولكن هذا مهم أيضًا. المهم بشكل عام هو أن نرى ما ستقول واشنطن".وأضاف ريابكوف، أن موسكو ترى أن واشنطن لن ترفض المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.وأجاب ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ستؤثر على احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "دعونا نرى هل سيكون هناك رفض. بصراحة، أعتقد أنه لن يكون هناك رفض على هذا النحو".كما أكد ريابكوف أن موسكو لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن الوقف الاختياري المفروض على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، إذا لم تقبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

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روسيا