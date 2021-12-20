زوجة ماكرون تهدد بالانتقام بعد تدوال أنباء تفيد بأنها "متحولة جنسيا"

وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي "جان ميشيل ترونيو".وبحسب قناة "بي اف ام تي في" الفرنسية، فإن "هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.في غضون ذلك، هددت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.وأفادت الفناة الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة "أكاذيب وشائعات" عن كونها وُلدت "ذكرا"، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين حنسيا.ووضع موقع الأخبار الرقمي "Numerama" سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة "Faits & Documents"، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه زوجة الرئيس الفرنسي للتنمر واتهامات نالت منها، إذ أعربت عن استيائها من العداء، الذي واجهته لكونها أكبر من زوجها بنحو 24 عاما، وقالت إنها لطالما أدركت أن زواجها "غير تقليدي"، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى "العدوانية" المتولّد حيالها بسببه.
وأفادت الفناة الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة "أكاذيب وشائعات" عن كونها وُلدت "ذكرا"، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين حنسيا.
ووضع موقع الأخبار الرقمي "Numerama" سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة "Faits & Documents"، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه زوجة الرئيس الفرنسي للتنمر واتهامات نالت منها، إذ أعربت عن استيائها من العداء، الذي واجهته لكونها أكبر من زوجها بنحو 24 عاما، وقالت إنها لطالما أدركت أن زواجها "غير تقليدي"، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى "العدوانية" المتولّد حيالها بسببه.