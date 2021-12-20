https://arabic.sputniknews.com/20211220/سائقة-في-أمازون-تكشف-عن-إجراء-تعسفي-وقت-الإعصار-تنفيذ-الأمر-أو-الفصل-1054378226.html

سائقة في "أمازون" تكشف عن إجراء تعسفي وقت الإعصار... تنفيذ الأمر أو الفصل

سائقة في "أمازون" تكشف عن إجراء تعسفي وقت الإعصار... تنفيذ الأمر أو الفصل

كشفت سائقة تابعة لشركة "أمازون" الأمريكية عن تعرضها لإجراء تعسفي من جانب مؤسستها، خلال ‏أحد الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرا.‏ 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T14:52+0000

2021-12-20T14:52+0000

2021-12-20T14:52+0000

مجتمع

منوعات

شركة أمازون

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وأكدت السائقة، من ولاية إلينوي الأمريكية، أن مديرها المباشر أمرها، يوم الجمعة الماضي، بتسليم الشحنات التي برفقتها خلال الإعصار وإلا سيتم فصلها من العمل، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأخبر المدير السائقة أن العودة إلى مستودع الشركة بالشحنات التي من المفترض تسليمها يعتبر "رفضا للعمل"، الذي سينتهي بعدم استمرارها بالوظيفة في اليوم التالي.وجرت المحادثة بين الموظفة ومديرها لمدة ساعة ونصف، تبلغه فيها أنها سمعت صافرات الإنذار من الأعاصير، قبل أن يضرب الإعصار منشأة "أمازون"على بعد حوالي 30 ميلا من السائقة.وطلب المدير من السائقة في المكالمة بالبقاء من 15 إلى 20 دقيقة، لكنها أكدت له أن سيارة التوصيل التي تقودها لن توفر الكثير من الأمان، وترغب في العودة إلى منشأتها.ولكن كان رد المدير النهائي للموظفة هو: "إذا قررت أن تعودي فهذا خيارك، لكن يمكنني أن أخبرك أنه لن يتم النظر إليه على أنه من أجل سلامتك الشخصية، إن الممارسة الأكثر أمانا هي البقاء حيث أنت بالضبط".وتابع أنه لا يمكن استدعاء السائقين ما لم تصدر شركة "أمازون" توجيها ذلك، وأنها ستفقد وظيفتها في حال عودتها.وردا منها على الواقعة، أكدت شركة "أمازون" في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أن مدير السائقة "كان يجب أن يوجهها على الفور للبحث عن مأوى وقتما أبلغت عن سماع صفارات الإنذار.وتابعت مؤكدة أنه تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي للمدير أن يهدد السائق بالفصل من عمله، وأنها تحقق في الحادث.يشار إلى أن مستودع في منشأة "أمازون" انهار خلال الإعصار، وأسفر الحادث عن مقتل 6 عمال.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/إخلاء-مستودع-تابع-لـأمازون-في-نيو-مكسيكو-بعد-تهديدات-بوجود-قنبلة-1054297980.html

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مجتمع, منوعات, شركة أمازون