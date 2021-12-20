سر انصراف نانسي عجرم من حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط... صور وفيديو
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنانة اللبنانية، نانسي عجرم
الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
انصرفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، من الحفل الغنائي الذي أحيته أمس الأحد، في ختام مهرجان "ميدل بيست"، في المملكة العربية السعودية، بعد أن أدت أغنيتين فقط.
والأغنيتان اللتان أدتهما نانسي عجرم في الحفل هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، بعد أن كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.
نانسي تركض ورمت قنبلتين من اغانيها قبل تختم #ميدل_بيست ومشت وصارت حديث السوشيال ميديا و الستايل الرايق والحلو و البسيط، هذا دليل على تاثيرها بالمجتمع و هزت المسرح ومشت 🔥🖤 #نانسي_مدل_بيست #نانسي_مدل_بيست @NancyAjram pic.twitter.com/z8ZlfTNnYT— بـيّ. (@be_ajram) December 19, 2021
قصتي مع الجمهور بالسعودية:— Nancy Ajram (@NancyAjram) December 19, 2021
حياة وفرح ونجاح 🇸🇦❤️💯 pic.twitter.com/VBx6pLlCrs
وعن السر وراء ذلك، قامت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر" بعمل إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح.
كما ذكرت التغريدة المعاد نشرها على الحساب الرسمي لنانسي عجرم أنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.
النجمة @NancyAjram كان المفروض تغني ٥ أغنيات على مسرح #ميدل_بيست ، ولكن بسبب التأخير يلي صار واحترامًا لتوقيت الأذان غنِّت #بدنا_نولع_الجو و #سلامات فقط، ورغم هالموضوع قدرت تولِّع الاجواء وتفاعل الجمهور كان رهيب، وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد الحفل #نانسي_مدل_بيست pic.twitter.com/Sj38FKxFl5— Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) December 19, 2021
وفي الحفل الختامي لمهرجان "ميدل بيست"، أحيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفلا غنائيا حضره الآلاف من معجبيه.
وانطلق مهرجان "ميدل بيست" الغنائي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات الموسم الثاني من "موسم الرياض"، المقام في العاصمة السعودية، وشارك فيه العديد من أبرز مطربي العالم العربي، مثل أصالة نصري وماجد المهندس وميريام فارس وتامر حسني.