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https://arabic.sputniknews.com/20211220/سر-انصراف-نانسي-عجرم-من-حفلها-في-السعودية-بعد-أداء-أغنيتين-فقط-صور-وفيديو-1054364145.html
سر انصراف نانسي عجرم من حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط... صور وفيديو
سر انصراف نانسي عجرم من حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط... صور وفيديو
انصرفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، من الحفل الغنائي الذي أحيته أمس الأحد، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في المملكة العربية السعودية، بعد أن أدت أغنيتين... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T09:43+0000
2021-12-20T09:43+0000
مجتمع
منوعات
عمرو دياب
نانسي عجرم
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والأغنيتان اللتان أدتهما نانسي عجرم في الحفل هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، بعد أن كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.وعن السر وراء ذلك، قامت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر" بعمل إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح.كما ذكرت التغريدة المعاد نشرها على الحساب الرسمي لنانسي عجرم أنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.وفي الحفل الختامي لمهرجان "ميدل بيست"، أحيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفلا غنائيا حضره الآلاف من معجبيه.وانطلق مهرجان "ميدل بيست" الغنائي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات الموسم الثاني من "موسم الرياض"، المقام في العاصمة السعودية، وشارك فيه العديد من أبرز مطربي العالم العربي، مثل أصالة نصري وماجد المهندس وميريام فارس وتامر حسني.
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مجتمع, منوعات, عمرو دياب, نانسي عجرم

سر انصراف نانسي عجرم من حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط... صور وفيديو

09:43 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنانة اللبنانية، نانسي عجرم
الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
انصرفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، من الحفل الغنائي الذي أحيته أمس الأحد، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في المملكة العربية السعودية، بعد أن أدت أغنيتين فقط.‏
والأغنيتان اللتان أدتهما نانسي عجرم في الحفل هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، بعد أن كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.
وعن السر وراء ذلك، قامت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر" بعمل إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح.
كما ذكرت التغريدة المعاد نشرها على الحساب الرسمي لنانسي عجرم أنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.
وفي الحفل الختامي لمهرجان "ميدل بيست"، أحيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفلا غنائيا حضره الآلاف من معجبيه.
وانطلق مهرجان "ميدل بيست" الغنائي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات الموسم الثاني من "موسم الرياض"، المقام في العاصمة السعودية، وشارك فيه العديد من أبرز مطربي العالم العربي، مثل أصالة نصري وماجد المهندس وميريام فارس وتامر حسني.
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