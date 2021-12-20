سعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة

وقالت صحيفة "سبق" إن مخترعا يدعى سعد الحربي ابتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام، واصفة ذلك بـ"الإنجاز العلمي غير المسبوق على مستوى العالم".وأدلى الحربي بحديث صحفي أوضح خلاله إن هذا الحذاء تم تصميمه وتنفيذه على عدة مراحل عدة، وخضع لتجارب معملية أثبتت نجاح التقنية التي زُوِّد بها.وأضاف المبتكر السعودي إن ابتكاره نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.واختتم الحربي بقوله إنه إنتاج هذا الحذاء استغرق أكثر من ستة أشهر ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، بعدها تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
وأدلى الحربي بحديث صحفي أوضح خلاله إن هذا الحذاء تم تصميمه وتنفيذه على عدة مراحل عدة، وخضع لتجارب معملية أثبتت نجاح التقنية التي زُوِّد بها.
وأضاف المبتكر السعودي إن ابتكاره نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.
واختتم الحربي بقوله إنه إنتاج هذا الحذاء استغرق أكثر من ستة أشهر ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، بعدها تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع.