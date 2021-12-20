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سعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة
سعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة
تمكن مخترع سعودي من تقديم حلا لأحد أكبر الأخطار التي تواجه الجنود خلال المعارك والعمليات الحربية، وذلك بعد أن ابتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-20T11:10+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت صحيفة "سبق" إن مخترعا يدعى سعد الحربي ابتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام، واصفة ذلك بـ"الإنجاز العلمي غير المسبوق على مستوى العالم".وأدلى الحربي بحديث صحفي أوضح خلاله إن هذا الحذاء تم تصميمه وتنفيذه على عدة مراحل عدة، وخضع لتجارب معملية أثبتت نجاح التقنية التي زُوِّد بها.وأضاف المبتكر السعودي إن ابتكاره نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.واختتم الحربي بقوله إنه إنتاج هذا الحذاء استغرق أكثر من ستة أشهر ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، بعدها تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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أخبار السعودية اليوم

سعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة

11:10 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورجنود وحدة الهجوم العسكري أثناء مرحلة اجتياز الحواجز والعوائق في المرحلة التأهيلية من مسابقة "الطريق الآمن" في ميدان "مولكينو" للتدريب في إقليم كراسنودار الروسية، الجيش الروسي
جنود وحدة الهجوم العسكري أثناء مرحلة اجتياز الحواجز والعوائق في المرحلة التأهيلية من مسابقة الطريق الآمن في ميدان مولكينو للتدريب في إقليم كراسنودار الروسية، الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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تمكن مخترع سعودي من تقديم حلا لأحد أكبر الأخطار التي تواجه الجنود خلال المعارك والعمليات الحربية، وذلك بعد أن ابتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام.
وقالت صحيفة "سبق" إن مخترعا يدعى سعد الحربي ابتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام، واصفة ذلك بـ"الإنجاز العلمي غير المسبوق على مستوى العالم".
وأدلى الحربي بحديث صحفي أوضح خلاله إن هذا الحذاء تم تصميمه وتنفيذه على عدة مراحل عدة، وخضع لتجارب معملية أثبتت نجاح التقنية التي زُوِّد بها.
وأضاف المبتكر السعودي إن ابتكاره نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.
واختتم الحربي بقوله إنه إنتاج هذا الحذاء استغرق أكثر من ستة أشهر ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، بعدها تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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