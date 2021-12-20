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سفير روسيا لدى أمريكا: بيانات مرعبة حول ضحايا مدنيين من الغارات الأمريكية في الشرق الأوسط
سفير روسيا لدى أمريكا: بيانات مرعبة حول ضحايا مدنيين من الغارات الأمريكية في الشرق الأوسط
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الإثنين، إن التقارير الإعلامية حول إخفاء واشنطن البيانات حول سقوط ضحايا مدنيين من الضربات الجوية... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T18:37+0000
2021-12-20T18:50+0000
أخبار روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف: لقد فقدت الولايات المتحدة فهمها، بأن الحياة لا تقدر بثمن.وقال أنطونوف، في تعليق على تقارير وسائل الإعلام حول إخفاء محتمل لسقوط ضحايا مدنيين، نشرته البعثة الدبلوماسية الروسية على صفحتها في "فيسبوك": "عدد ضحايا الهجمات" الدقيقة" من قبل القوات المسلحة الأمريكية -حسب التقديرات الأولية- أكثر من 1.5 ألف مدني - مرعب. ومن بين القتلى نساء وأطفال. مقتلهم يقع على ضمير أولئك الموجودين في الإدارة العسكرية في الولايات المتحدة، وبالطبع على من يخدمهم من قوات الأمن، والذين كانوا في عجلة من أمرهم للإبلاغ عن النجاح في مكافحة الإرهاب. لقد فقد الموظفون كل فهم عن أن الحياة البشرية لا تقدر بثمن".وأضاف الدبلوماسي : "أود أن أؤكد، أن الملابسات، التي تم الكشف عنها ليست الوحيدة في سلسلة من الحسابات الإجرامية الخاطئة من المغامرات الخارجية للولايات المتحدة. ولم يتم التحقيق بعد في حالات استخدام ذخائر اليورانيوم ضد يوغوسلافيا وسوريا والعراق ، وقصف الفلوجة العراقية والرقة السورية. ولا تزال الأسئلة المتعلقة بتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة من الدول الغربية دون إجابة. قائمة المطالبات طويلة وتتطلب اهتماما أوثق من جانب المجتمع الدولي" .وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، في إشارة إلى وثائق مدروسة لوزارة الدفاع الأمريكية، بأن البنتاغون خفض عدد المدنيين الذين قتلوا عندما شنت القوات الأمريكية غارات جوية في سوريا والعراق وأفغانستان.
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أخبار روسيا

سفير روسيا لدى أمريكا: بيانات مرعبة حول ضحايا مدنيين من الغارات الأمريكية في الشرق الأوسط

18:37 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 18:50 GMT 20.12.2021)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الإثنين، إن التقارير الإعلامية حول إخفاء واشنطن البيانات حول سقوط ضحايا مدنيين من الضربات الجوية في الشرق الأوسط "مرعبة".
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف: لقد فقدت الولايات المتحدة فهمها، بأن الحياة لا تقدر بثمن.
وقال أنطونوف، في تعليق على تقارير وسائل الإعلام حول إخفاء محتمل لسقوط ضحايا مدنيين، نشرته البعثة الدبلوماسية الروسية على صفحتها في "فيسبوك": "عدد ضحايا الهجمات" الدقيقة" من قبل القوات المسلحة الأمريكية -حسب التقديرات الأولية- أكثر من 1.5 ألف مدني - مرعب. ومن بين القتلى نساء وأطفال. مقتلهم يقع على ضمير أولئك الموجودين في الإدارة العسكرية في الولايات المتحدة، وبالطبع على من يخدمهم من قوات الأمن، والذين كانوا في عجلة من أمرهم للإبلاغ عن النجاح في مكافحة الإرهاب. لقد فقد الموظفون كل فهم عن أن الحياة البشرية لا تقدر بثمن".
وأضاف الدبلوماسي : "أود أن أؤكد، أن الملابسات، التي تم الكشف عنها ليست الوحيدة في سلسلة من الحسابات الإجرامية الخاطئة من المغامرات الخارجية للولايات المتحدة. ولم يتم التحقيق بعد في حالات استخدام ذخائر اليورانيوم ضد يوغوسلافيا وسوريا والعراق ، وقصف الفلوجة العراقية والرقة السورية. ولا تزال الأسئلة المتعلقة بتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة من الدول الغربية دون إجابة. قائمة المطالبات طويلة وتتطلب اهتماما أوثق من جانب المجتمع الدولي" .
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، في إشارة إلى وثائق مدروسة لوزارة الدفاع الأمريكية، بأن البنتاغون خفض عدد المدنيين الذين قتلوا عندما شنت القوات الأمريكية غارات جوية في سوريا والعراق وأفغانستان.
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