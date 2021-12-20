https://arabic.sputniknews.com/20211220/سيحل-العديد-من-المشكلات-إنفانتينو-يقدم-مقترحا-بشأن-كأس-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-1054389055.html

"سيحل العديد من المشكلات"... إنفانتينو يقدم اقتراحا بشأن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم

"سيحل العديد من المشكلات"... إنفانتينو يقدم اقتراحا بشأن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اقتراحا بشأن كأس أمم أفريقيا، مؤكدا أن هذا الاقتراح سيكون سببا في حل العديد من المشكلات. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T20:27+0000

2021-12-20T20:27+0000

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كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

كاف

فيفا

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أكد إنفانتينو، في مؤتمر صحفي، أن إقامة كأس أمم أفريقيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول سيتسبب في حل العديد من المشكلات، مشددا على ضرورة التفكير في الدوريات الأوروبية التي تضم أنديتها عددا من اللاعبين الأفارقة.وقال: "إذا تمكنا من إعادة جدولة الأجندة الخاصة بنا، وتأكدنا من أن كأس أمم أفريقيا سيُلعب في فترة توقف دولي خلال سبتمبر بدلًا من يناير أو فبراير، فإن ذلك سيحل لنا العديد من المشكلات".وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، قد حسم الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقة في الكاميرون.وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير/ كانون الثاني، و6 فبراير/ شباط من عام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/رئيس-كاف-يحسم-الجدل-ويعلن-إقامة-كأس-أمم-إفريقيا-في-موعدها-بالكاميرون-فيديو-1054387890.html

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كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم, كاف, فيفا