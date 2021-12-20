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https://arabic.sputniknews.com/20211220/طعن-ضابط-إسرائيلي-داخل-سجن-نفحة-1054381244.html
طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
أصيب ضابط إسرائيلي بعملية طعن داخل سجن نفحة، حسبما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:47+0000
2021-12-20T15:47+0000
2021-12-20T15:47+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقال راديو الجيش، اليوم الاثنين: "هناك أنباء أولية عن عملية طعن لضابط إسرائيلي (سجان) في سجن نفحة".وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ضابطا تعرض للاعتداء في مصلحة السجون الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه تم طعنه في وجهه من قبل أحد الإرهابيين في سجن نفحة".وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "حالة الضابط معروفة حاليا"، مشيرة إلى أنه يتلقى الإسعافات الأولية في عيادة السجن وأن إصابته خفيفة".وتحتجز إسرائيل 4650 أسيرا فلسطينيا في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا وحوالي 500 معتقل إداري (بدون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم).
https://arabic.sputniknews.com/20211219/اتهام-إسرائيل-بالتنكيل-بأسيرات-فلسطينيات-وحماس-تتوعد-1054353041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
أصيب ضابط إسرائيلي بعملية طعن داخل سجن نفحة، حسبما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي.
القدس -
سبوتنيك
. وقال راديو الجيش، اليوم الاثنين: "هناك أنباء أولية عن عملية طعن
لضابط إسرائيلي
(سجان) في سجن نفحة".
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ضابطا تعرض للاعتداء في مصلحة
السجون الإسرائيلية
"، مشيرة إلى أنه تم طعنه في وجهه من قبل أحد الإرهابيين في سجن نفحة".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "حالة الضابط معروفة حاليا"، مشيرة إلى أنه يتلقى الإسعافات الأولية في عيادة السجن وأن إصابته خفيفة".
وتحتجز إسرائيل 4650 أسيرا فلسطينيا في سجونها، بحسب نادي
الأسير الفلسطيني
بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا وحوالي 500 معتقل إداري (بدون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم).