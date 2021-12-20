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https://arabic.sputniknews.com/20211220/طعن-ضابط-إسرائيلي-داخل-سجن-نفحة-1054381244.html
طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
أصيب ضابط إسرائيلي بعملية طعن داخل سجن نفحة، حسبما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:47+0000
2021-12-20T15:47+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقال راديو الجيش، اليوم الاثنين: "هناك أنباء أولية عن عملية طعن لضابط إسرائيلي (سجان) في سجن نفحة".وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ضابطا تعرض للاعتداء في مصلحة السجون الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه تم طعنه في وجهه من قبل أحد الإرهابيين في سجن نفحة".وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "حالة الضابط معروفة حاليا"، مشيرة إلى أنه يتلقى الإسعافات الأولية في عيادة السجن وأن إصابته خفيفة".وتحتجز إسرائيل 4650 أسيرا فلسطينيا في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا وحوالي 500 معتقل إداري (بدون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم).
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة

15:47 GMT 20.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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أصيب ضابط إسرائيلي بعملية طعن داخل سجن نفحة، حسبما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي.
القدس - سبوتنيك. وقال راديو الجيش، اليوم الاثنين: "هناك أنباء أولية عن عملية طعن لضابط إسرائيلي (سجان) في سجن نفحة".
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ضابطا تعرض للاعتداء في مصلحة السجون الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه تم طعنه في وجهه من قبل أحد الإرهابيين في سجن نفحة".
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
اتهام إسرائيل بالتنكيل بأسيرات فلسطينيات و"حماس" تتوعد
أمس, 19:37 GMT
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "حالة الضابط معروفة حاليا"، مشيرة إلى أنه يتلقى الإسعافات الأولية في عيادة السجن وأن إصابته خفيفة".
وتحتجز إسرائيل 4650 أسيرا فلسطينيا في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا وحوالي 500 معتقل إداري (بدون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم).
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