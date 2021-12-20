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https://arabic.sputniknews.com/20211220/غانتس-ليس-لدى-إيران-أوراق-مساومة-حقيقية-1054368312.html
غانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية
غانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية، مشيرا إلى أنه "يجب كسر استراتيجيتها الخاصة بكسب الوقت"، في إشارة إلى المفاوضات التي... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:32+0000
2021-12-20T11:32+0000
الجيش الإسرائيلي
البرنامج النووي الإيراني
بيني غانتس
إيران
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جاء ذلك في كلمة لغانتس، اليوم الإثنين، في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.وقال غانتس: "إيران ليس لديها أوراق مساومة حقيقية - من الممكن والضروري كسر إستراتيجيتها الخاصة بسحب الوقت".وأضاف: "وضع إيران الداخلي يمثل فرصة للعالم، وإيران ليست قوة كبرى، ويعاني مواطنوها من وضع اقتصادي صعب، واستثمارها في التنمية انخفض إلى النصف في العقد الماضي، وتعاني من مشاكل داخلية وخارجية كثيرة".وتابع غانتس: "على مدار العام ونصف العام الماضي، انخرطنا في بناء القوة واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الحفاظ على تفوق إسرائيل الأمني ​​في المنطقة في مواجهة جميع التهديدات".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غانتس إنه أبلغ الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته لجيش بلاده بالاستعداد للهجوم على إيران.والجمعة الماضي، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا، انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات، بين القوى الدولية الكبرى وإيران، مشيرا إلى أنه تم التوافق بنسبة 80 بالمئة حول مسودة الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.وأواخر الشهر الماضي، تم استئناف المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الموقع في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.وتشترط طهران أولا رفع كامل العقوبات الأمريكية قبل استئناف التزامتها النووية بموجب الاتفاق والتي تخلت عنها بعد انسحاب واشنطن منه.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إعلام-ليس-لدى-إسرائيل-إمكانية-للهجوم-على-إيران-1053932007.html
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الجيش الإسرائيلي, البرنامج النووي الإيراني, بيني غانتس, إيران

غانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية

11:32 GMT 20.12.2021
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / CORINNA KERN
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية، مشيرا إلى أنه "يجب كسر استراتيجيتها الخاصة بكسب الوقت"، في إشارة إلى المفاوضات التي تشهدها العاصمة النسماوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
جاء ذلك في كلمة لغانتس، اليوم الإثنين، في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وقال غانتس: "إيران ليس لديها أوراق مساومة حقيقية - من الممكن والضروري كسر إستراتيجيتها الخاصة بسحب الوقت".
وأضاف: "وضع إيران الداخلي يمثل فرصة للعالم، وإيران ليست قوة كبرى، ويعاني مواطنوها من وضع اقتصادي صعب، واستثمارها في التنمية انخفض إلى النصف في العقد الماضي، وتعاني من مشاكل داخلية وخارجية كثيرة".
وتابع غانتس: "على مدار العام ونصف العام الماضي، انخرطنا في بناء القوة واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الحفاظ على تفوق إسرائيل الأمني ​​في المنطقة في مواجهة جميع التهديدات".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن غانتس إنه أبلغ الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته لجيش بلاده بالاستعداد للهجوم على إيران.
والجمعة الماضي، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا، انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات، بين القوى الدولية الكبرى وإيران، مشيرا إلى أنه تم التوافق بنسبة 80 بالمئة حول مسودة الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وأواخر الشهر الماضي، تم استئناف المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الموقع في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتشترط طهران أولا رفع كامل العقوبات الأمريكية قبل استئناف التزامتها النووية بموجب الاتفاق والتي تخلت عنها بعد انسحاب واشنطن منه.
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