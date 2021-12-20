https://arabic.sputniknews.com/20211220/غوتيريش-الأمم-المتحدة-لن-تدخر-جهدا-لدعم-لبنان-من-أجل-تجاوز-أزماته-1054372926.html

غوتيريش: الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز أزماته

غوتيريش: الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز أزماته

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن المنظمة الأممية لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز الأزمات التي تمر بها. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T13:27+0000

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2021-12-20T13:27+0000

أخبار لبنان

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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت، إن "الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لمساعدة لبنان لتخطي الأزمة التي يمر بها"، مشيرا إلى أن مهمة الأمم المتحدة قائمة على التضامن، وأن لبنان في محور استراتيجياتها.وأشار غوتيريش، إلى أن ميقاتي أبلغه بأن الحكومة اللبنانية ملتزمة بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة، كي تستفيد بيروت من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح.وأضاف "تعود مسؤولية الوضع في لبنان في جزء منها إلى اللبنانيين، فضلاً عن تأثيرات الخارج والتدخلات".من جانبه، أكد ميقاتي التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.وقال ميقاتي: "نجدد تأكيد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.. ولبنان سيكون حريصا على التوفيق بين الإخوة العرب".وأشار ميقاتي إلى أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد تحتاج إلى المساعدات وإلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بشكل يتخطى القروض الميسرة دعماً للشرائح المهمشة.وتابع قائلا "يعاني لبنان منذ سنوات من تداعيات النزوح السوري إليه منذ الأحداث في سوريا التي بدأت خلال تولّي رئاسة الحكومة عام 2011. وأدى تدفق أعداد هائلة من النازحين إلى ضغط إضافي على الاقتصاد اللبناني المتعب أصلا والقطاعات الخدماتية كافة، وعلى كل الواقع الاجتماعي في لبنان".واستطرد قائلا: "يتطلع لبنان إلى إجراء الانتخابات النيابية، والحكومة عازمة على إجرائها في موعدها بدون تأخير".وتوجه غوتيريش، أمس الأحد، إلى لبنان في زيارة رسمية، تأكيدا على دعم الأمم المتحدة للبنان.والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أمس، الرئيس اللبناني، ميشال عون، وبحث معه الأوضاع الداخلية اللبنانية، وكيفية تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد.ومن المقرر أن يغادر غوتيريش لبنان في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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