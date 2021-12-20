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فراس الخطيب يرد لأول مرة على طرده من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"
فراس الخطيب يرد لأول مرة على طرده من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"
رد لاعب المنتخب السوري المعتزل، فراس الخطيب، على قرار اللجنة الأولمبية السورية بطرده من اللجنة والاتحاد الرياضي العام، على خلفية مشاركته في مباراة أساطير... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T21:19+0000
2021-12-20T21:19+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونشر الحساب الرسمي لفراس الخطيب بيانا جاء فيه بأن اللاعب تفاجأ بقرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاء اللاعب مسبقا لحضور وتقديم أجوبة بخصوصه للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص.وأضاف البيان أنه " لم يتم إعلام اللاعب حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه لفهم سند العقوبة، وبانتظار أن يصله به بطريقة قانونية يبدو أن سبب العقوبة هو المشاركة في مباراة أساطير الفيفا مع أساطير الكرة العربية"، مشيرا إلى أن اللاعب لم يكن يعلم بوجود المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت في المباراة.وكانت اللجنة الأولمبية السورية أصدرت قرارا بطرد اللاعب السوري المعتزل فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام.يأتي هذا القرار بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلا أن نص قرار الطرد لم يذكر ذلك بشكل مباشر.وقالت قناة السومرية العراقية، إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش، انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
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أخبار سوريا اليوم

فراس الخطيب يرد لأول مرة على طرده من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"

21:19 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARفراس الخطيب مع أم صلال القطري
فراس الخطيب مع أم صلال القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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رد لاعب المنتخب السوري المعتزل، فراس الخطيب، على قرار اللجنة الأولمبية السورية بطرده من اللجنة والاتحاد الرياضي العام، على خلفية مشاركته في مباراة أساطير العرب.
ونشر الحساب الرسمي لفراس الخطيب بيانا جاء فيه بأن اللاعب تفاجأ بقرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاء اللاعب مسبقا لحضور وتقديم أجوبة بخصوصه للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أنه " لم يتم إعلام اللاعب حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه لفهم سند العقوبة، وبانتظار أن يصله به بطريقة قانونية يبدو أن سبب العقوبة هو المشاركة في مباراة أساطير الفيفا مع أساطير الكرة العربية"، مشيرا إلى أن اللاعب لم يكن يعلم بوجود المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت في المباراة.
وكانت اللجنة الأولمبية السورية أصدرت قرارا بطرد اللاعب السوري المعتزل فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام.
يأتي هذا القرار بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلا أن نص قرار الطرد لم يذكر ذلك بشكل مباشر.
وقالت قناة السومرية العراقية، إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش، انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".
وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
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