تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/فيديو-يوضح-تأثير-حمية-الكيتو-على-الجسم-لمدة-عام-سلبا-وإيجابا-1054371535.html
فيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا
فيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا
تشكل خسارة الوزن هاجسًا لدى العديد من الأفراد، وخصوصا أولئك الذي يعانون من السمنة، وعبر التاريخ اتبع البشر العديد من الطرق لإنقاص الوزن، وأهمها الحمية... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:55+0000
2021-12-20T12:55+0000
علوم
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103472/50/1034725088_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6c81f483f980def88ba05dd3854cf4bb.jpg
وحلّل فيديو من إنتاج موقع "وات إف"، نشره عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الإثنين، أحد أكثر أنواع الحمية اتباعا حاليًا وهي حمية "الكيتو"، حيث تركز الدراسة التي لخصها المقطع على حمية الكيتو التقليدية.تناول الدهون لتحرقهاوتعتمد هذه الحمية على تناول كمية قليلة من الكاربوهيدرات، بنسبة لا تتجاوز 10%، والبروتين بنسبة 20%، بينما المفاجأة أن الدهون في هذه الحمية تستهلك 70% من النظام الغذائي اليومي، فحرق الدهون يستوجب تناولها حسب متبعي هذه الحمية.وتشمل هذه الحمية عدة أنواع من الطعام، كثمار البحر بأنواعها، واللحوم البيضاء والحمراء، والجبن، والبيض، وبعض أنواع الخضار غير النشوية، كالفطر والخس والفلفل، حيث أن الهدف هو تناول أقل من 50 حريرة من الكاربوهيدرات يوميا.فعند تناول كمية أقل من الكاربوهيدرات يقل إفراز الإنسولين، ويتحرر الأسيد الدهني من مخازن الجسم الدهنية حيث يذهب إلى الكبد ويتأكسد ويتحول لـ"كيتونات" وهي عناصر تجبر الجسم على إنتاج الطاقة عن طريق الدهون عوضًا عن الكاربوهيدرات.بعد 4 أسابيعويعاني متبع الحمية في هذه الفترة من الصداع، والوهن، والإمساك، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إضافة إلى رائحة الفم الكريهة، وينصح بشرب الماء في هذه الفترة بكميات كبيرة.بعد 8 أسابيعتبدأ خسارة الوزن بشكل فعال (خمس أضعاف الحمية التقليدية)، كما تخف حساسية الجسم في إفراز الأنسولين، وهو شيء إيجابي، خصوصا لمن يعاني من السكري.نصف عامبالإضافة لخسارة الوزن، تبين الدراسات أن هذه المرحلة يخف بها خطر تطور الأورام السرطانية في حال وجودها، كما تتحسن حالة مرضى الزهايمر ممن اتبعوا هذه الحمية، ولكن قد يتخلل هذه المرحلة المعاناة من حصى الكلى.عام كامليعتبر الالتزام بهذه الحمية لمدة عام إنجازا، حيث أن خسارة الوزن تكون كبيرة ومذهلة، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الناس لأهدافهم من خلال حمية الكيتو، إلا أنها قد تكون خطيرة عليك، حيث أن بعض الأبحاث المذكورة في التقرير.صنفت هذه الحمية من بين أسوأ 35 حمية على الإطلاق، حيث أن استهلاك كمية كبيرة من الدهون خطر جدا وخصوصا على مرضى القلب والكلى، كما أن هذه الحمية تحرم الجسم من الكثير من الأغذية الضرورية والمكملة لصحة نظامنا الغذائي كالحبوب الكاملة والفواكه وبعض الخضار.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/خبير-تغذية-يكشف-عن-الأطعمة-التي-تسد-جوع-آخر-الليل-1054366338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103472/50/1034725088_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_67f7a85bf5c99375e01269e6a5506530.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, صحة

فيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا

12:55 GMT 20.12.2021
CC0 / pixabay / لحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
تشكل خسارة الوزن هاجسًا لدى العديد من الأفراد، وخصوصا أولئك الذي يعانون من السمنة، وعبر التاريخ اتبع البشر العديد من الطرق لإنقاص الوزن، وأهمها الحمية بأنواعها.
وحلّل فيديو من إنتاج موقع "وات إف"، نشره عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الإثنين، أحد أكثر أنواع الحمية اتباعا حاليًا وهي حمية "الكيتو"، حيث تركز الدراسة التي لخصها المقطع على حمية الكيتو التقليدية.
تناول الدهون لتحرقها
وتعتمد هذه الحمية على تناول كمية قليلة من الكاربوهيدرات، بنسبة لا تتجاوز 10%، والبروتين بنسبة 20%، بينما المفاجأة أن الدهون في هذه الحمية تستهلك 70% من النظام الغذائي اليومي، فحرق الدهون يستوجب تناولها حسب متبعي هذه الحمية.
وتشمل هذه الحمية عدة أنواع من الطعام، كثمار البحر بأنواعها، واللحوم البيضاء والحمراء، والجبن، والبيض، وبعض أنواع الخضار غير النشوية، كالفطر والخس والفلفل، حيث أن الهدف هو تناول أقل من 50 حريرة من الكاربوهيدرات يوميا.
فعند تناول كمية أقل من الكاربوهيدرات يقل إفراز الإنسولين، ويتحرر الأسيد الدهني من مخازن الجسم الدهنية حيث يذهب إلى الكبد ويتأكسد ويتحول لـ"كيتونات" وهي عناصر تجبر الجسم على إنتاج الطاقة عن طريق الدهون عوضًا عن الكاربوهيدرات.
بعد 4 أسابيع
ويعاني متبع الحمية في هذه الفترة من الصداع، والوهن، والإمساك، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إضافة إلى رائحة الفم الكريهة، وينصح بشرب الماء في هذه الفترة بكميات كبيرة.
بعد 8 أسابيع
تبدأ خسارة الوزن بشكل فعال (خمس أضعاف الحمية التقليدية)، كما تخف حساسية الجسم في إفراز الأنسولين، وهو شيء إيجابي، خصوصا لمن يعاني من السكري.
نصف عام
بالإضافة لخسارة الوزن، تبين الدراسات أن هذه المرحلة يخف بها خطر تطور الأورام السرطانية في حال وجودها، كما تتحسن حالة مرضى الزهايمر ممن اتبعوا هذه الحمية، ولكن قد يتخلل هذه المرحلة المعاناة من حصى الكلى.
عام كامل
يعتبر الالتزام بهذه الحمية لمدة عام إنجازا، حيث أن خسارة الوزن تكون كبيرة ومذهلة، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الناس لأهدافهم من خلال حمية الكيتو، إلا أنها قد تكون خطيرة عليك، حيث أن بعض الأبحاث المذكورة في التقرير.
فاصولياء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
خبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
10:44 GMT
صنفت هذه الحمية من بين أسوأ 35 حمية على الإطلاق، حيث أن استهلاك كمية كبيرة من الدهون خطر جدا وخصوصا على مرضى القلب والكلى، كما أن هذه الحمية تحرم الجسم من الكثير من الأغذية الضرورية والمكملة لصحة نظامنا الغذائي كالحبوب الكاملة والفواكه وبعض الخضار.
© Sputnikملحوظة مهمة
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:36 GMTالرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق
13:33 GMTموسكو تنفق 10.8 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا
13:30 GMTهل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
13:27 GMTغوتيريش: الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز أزماته
13:25 GMTحماس تكشف لـ"سبوتنيك" ما بحثته مع الوفد المصري
13:12 GMTملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
13:09 GMTمستشار عون لـ"سبوتنيك": زيارة غوتيرش تضامنية ولها رسائل متعددة ومباشرة للبنانيين
13:05 GMT"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021
13:02 GMTالثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو
12:58 GMTأطعمة تقلل من التهاب المفاصل
12:55 GMTفيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا
12:49 GMTخبير يكشف عن توقعاته في الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
12:47 GMTمطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة
12:34 GMTتأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
12:29 GMTهدف سعيود في نهائي كأس العرب في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية
12:26 GMTغوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
12:21 GMT‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏
12:18 GMTتونس... إغلاق 10 مدارس بسبب تفشي كورونا
12:14 GMTوزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
12:13 GMTزوجة ماكرون تهدد بالانتقام بعد تدوال أنباء تفيد بأنها "متحولة جنسيا"