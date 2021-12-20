في عيد الميلاد هدايا للأطفال و"فوط صحية" للأمهات...فيديو وصور
13:47 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 14:24 GMT 20.12.2021)
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAYمبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAY
يحيي اللبنانيون عيد الميلاد هذا العام بالتزامن مع أزمة اقتصادية احتدمت في الأشهر المنصرمة، وتدهور تاريخي في سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار وتأثيره بشكل مباشر على صحة المواطنين ونمط معيشتهم.
مبادرات إحياء العيد هذا العام حملت في طياتها المساعدة والدعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، وإحدى المبادرات أقيمت في منطقة عين الرمانة في العاصمة بيروت حيث وزّعت الهدايا على الأطفال و"الفوط الصحية" على الأمهات بسبب الصعوبات التي تواجه النساء بشكل عام في لبنان في الوصول لمستلزمات الدورة الشهرية، بسبب الزيادة الحادّة في الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصاديّة وانهيار العملة اللبنانية.
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAYمبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
1/1
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAY
مبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
1/1
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAY
مبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
وقالت رئيسة جمعية "كلنا واحد" والناشطة الاجتماعية سعاد غاريوس لـ"سبوتنيك"، "وزعنا على الأولاد الهدايا والطعام والحلويات بالإضافة الى فرقة موسيقية، وخصصنا لأمهات الأطفال فوطا صحية".
وأضافت: "هذا الاحتفال أقمناه لنقول للعالم اننا شعب يريد العيش وعلينا ان نتحدى كل المصاعب، ونحن في جمعية كلنا واحد شاركنا الأطفال فرحتهم ونتمنى ان نكون قد قمنا بالواجب كاملا".
وتوجهت لجميع المواطنين الذين بمقدورهم المساهمة بفرحة الأطفال بأن "لا يترددوا لأن الأطفال هم الفرحة على مدار العام".
وقالت الناشطة ناهلة سلامة أن "توزيع الفوط الصحية على الأمهات هو بسبب عدم قدرة النساء بشكل عام على شراء الفوط الصحية بسبب ارتفاع اسعارها نتيجة الأزمة الاقتصادية".
وتوجهت لجميع المواطنين الذين بمقدورهم المساهمة بفرحة الأطفال بأن "لا يترددوا لأن الأطفال هم الفرحة على مدار العام".
وقالت الناشطة ناهلة سلامة أن "توزيع الفوط الصحية على الأمهات هو بسبب عدم قدرة النساء بشكل عام على شراء الفوط الصحية بسبب ارتفاع اسعارها نتيجة الأزمة الاقتصادية".
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAYمبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
1/1
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAY
مبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
1/1
© Sputnik . ABDEL KADER ALBAY
مبادرات إحياء العيد لمساعدة ودعم وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأهاليهم، لبنان
وأضافت "بالتعاون مع جمعية نحن واحد استطاعت حملة توزيع الفوط الصحية تغطية العديد من المناطق".
وأشارت ان "عدم قدرة النساء على شراء الفوط يؤثر سلبا على صحتهم".
وكانت قد نشرت منظمة "في-مايل" بالشراكة مع منظمة "PLAN international" دراسة في شهر يوليو/ تموز 2021، أظهر أن 76% من النساء والفتيات في لبنان يعانين من صعوبة في الوصول لمستلزمات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادّة في الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصاديّة وانهيار العملة اللبنانية.
وأشارت ان "عدم قدرة النساء على شراء الفوط يؤثر سلبا على صحتهم".
وكانت قد نشرت منظمة "في-مايل" بالشراكة مع منظمة "PLAN international" دراسة في شهر يوليو/ تموز 2021، أظهر أن 76% من النساء والفتيات في لبنان يعانين من صعوبة في الوصول لمستلزمات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادّة في الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصاديّة وانهيار العملة اللبنانية.