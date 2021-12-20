قاذفة "تو-22" تطلق صاروخا مضادا للسفن... فيديو

يُظهر مقطع فيديو نُشر على قناة Fighterbomber على يوتيوب أن الذخيرة تحتل ارتفاعًا محددًا مسبقًا بعد الإطلاق.خي-22: هو صاروخ كروز جوي سوفييتي / روسي أسرع من الصوت (ماخ 3.5-4.6، من 5 ماخ - فئة أسرع من الصوت) صاروخ كروز بعيد المدى مضاد للسفن (600 كم). إنه مصمم لتدمير حاملات الطائرات الفردية ومجموعة سفن كاملة باستخدام رأس حربي خاص تراكمي شديد الانفجار.كان الصاروخ قيد التطوير منذ عام 1958 ودخل الخدمة رسميًا في عام 1971. تم إجراء العديد من التعديلات على هذه الذخيرة. على سبيل المثال في عام 2016 ، ظهر خي-32 محسّنًا.
نشرت لقطات على شبكة الإنترنت تظهر فيها، لأول مرة في التاريخ، إطلاق صاروخ مضاد للسفن من طراز خي-22 "بوريا" من قاذفة صواريخ أسرع من الصوت "تو-22إم3".
يُظهر مقطع فيديو نُشر على قناة Fighterbomber على يوتيوب أن الذخيرة تحتل ارتفاعًا محددًا مسبقًا بعد الإطلاق.
خي-22: هو صاروخ كروز جوي سوفييتي / روسي أسرع من الصوت (ماخ 3.5-4.6، من 5 ماخ - فئة أسرع من الصوت) صاروخ كروز بعيد المدى مضاد للسفن (600 كم). إنه مصمم لتدمير حاملات الطائرات الفردية ومجموعة سفن كاملة باستخدام رأس حربي خاص تراكمي شديد الانفجار.
كان الصاروخ قيد التطوير منذ عام 1958 ودخل الخدمة رسميًا في عام 1971. تم إجراء العديد من التعديلات على هذه الذخيرة. على سبيل المثال في عام 2016 ، ظهر خي-32 محسّنًا.