https://arabic.sputniknews.com/20211220/كورونا-يفتك-بالدوري-الإنجليزي-اقتراب-الإصابات-من-100-خلال-أسبوع-1054391101.html

كورونا يفتك بالدوري الإنجليزي.. اقتراب الإصابات من 100 خلال أسبوع

كورونا يفتك بالدوري الإنجليزي.. اقتراب الإصابات من 100 خلال أسبوع

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، اليوم الاثنين، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T22:52+0000

2021-12-20T22:52+0000

2021-12-20T22:52+0000

الدوري الإنجليزي

فيروس كورونا

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وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".ومن أجل إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، توجب الحصول على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلا من تحديد موعد جديد للمباريات.ويبدأ الدوري الإنجليزي في مرحلة يطلق عليها "البوكسينغ داي"، إذ تقام جولة جديدة الأسبوع المقبل، بعدها الجولة 20 في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الحالي، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة نهاية الأسبوع التالي.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تتخذ-قرارا-بشأن-إيقاف-مباريات-البريميرليغ-1054384794.html

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الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا