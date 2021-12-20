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https://arabic.sputniknews.com/20211220/كورونا-يفتك-بالدوري-الإنجليزي-اقتراب-الإصابات-من-100-خلال-أسبوع-1054391101.html
كورونا يفتك بالدوري الإنجليزي.. اقتراب الإصابات من 100 خلال أسبوع
كورونا يفتك بالدوري الإنجليزي.. اقتراب الإصابات من 100 خلال أسبوع
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، اليوم الاثنين، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T22:52+0000
2021-12-20T22:52+0000
الدوري الإنجليزي
فيروس كورونا
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وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".ومن أجل إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، توجب الحصول على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلا من تحديد موعد جديد للمباريات.ويبدأ الدوري الإنجليزي في مرحلة يطلق عليها "البوكسينغ داي"، إذ تقام جولة جديدة الأسبوع المقبل، بعدها الجولة 20 في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الحالي، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة نهاية الأسبوع التالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تتخذ-قرارا-بشأن-إيقاف-مباريات-البريميرليغ-1054384794.html
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الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا

كورونا يفتك بالدوري الإنجليزي.. اقتراب الإصابات من 100 خلال أسبوع

22:52 GMT 20.12.2021
© REUTERS / JASON CAIRNDUFFأهداف مباراة ليفربول ووست هام (3-2) في الدوري الإنجليزي
أهداف مباراة ليفربول ووست هام (3-2) في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، اليوم الاثنين، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من المسابقة.
وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.
وأسفرت الاختبارات عن الكشف عن 90 حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في الفرق، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المعلن في الأسبوع السابق 42 حالة.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.
وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا بشأن إيقاف مباريات البريميرليغ
18:29 GMT
ومن أجل إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، توجب الحصول على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلا من تحديد موعد جديد للمباريات.
ويبدأ الدوري الإنجليزي في مرحلة يطلق عليها "البوكسينغ داي"، إذ تقام جولة جديدة الأسبوع المقبل، بعدها الجولة 20 في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الحالي، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة نهاية الأسبوع التالي.
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