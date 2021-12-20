https://arabic.sputniknews.com/20211220/كيسيليوف-روسيا-مستعدة-100-لاستخدام-القوة-إذا-تجاوز-الغرب-الخطوط-الحمراء-1054386936.html

كيسيليوف: روسيا مستعدة 100% لاستخدام القوة إذا تجاوز الغرب "الخطوط الحمراء"

كيسيليوف: روسيا مستعدة 100% لاستخدام القوة إذا تجاوز الغرب "الخطوط الحمراء"

أعلن المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية للأنباء، دميتري كيسيليوف، أن روسيا مستعدة بنسبة 100% لاستخدام القوة إذا تجاوز الغرب "الخطوط الحمراء". 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T18:59+0000

2021-12-20T18:59+0000

2021-12-20T18:59+0000

روسيا

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وقال كيسيليوف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستخدام القوة لحماية هذه الخطوط الحمراء"، قائلا: "مئة في المئة. لأنها بالنسبة لروسيا مسألة حياة أو موت".كما حذر كيسيليوف في المقابلة، الدول الغربية من تكرار أزمة الكاريبي في الوضع مع أوكرانيا "إذا كنا نتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أو التطور العسكري لأراضي أوكرانيا، حينها نضع فوهة المسدس في معبد الولايات المتحدة... لدينا قدرة عسكرية تقنية، روسيا لديها أفضل الأسلحة في العالم، تفوق سرعة الصوت ... مع نفس وقت الرحلة مثل الأسلحة الأمريكية أو الأسلحة البريطانية من أراضي أوكرانيا إلى موسكو، أو إلى أراضي روسيا. سيكون هذا هو الوضع مماثلا لأزمة منطقة الكاريبي، ولكن مع زمن طيران مختلف".ووفقا له، فإن هذا سيكون خيار الغرب، لأن روسيا لا تريد هذا.هذا وطالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا الاتحادية.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/موسكو-تطالب-واشنطن-والناتو-بضمانات-عدم-نشر-أنظمة-صاروخية-هجومية-في-الدول-المتاخمة-لروسيا-1053791059.html

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روسيا