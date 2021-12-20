https://arabic.sputniknews.com/20211220/لا-مشكلة-فنية-تمنع-إجراء-الانتخابات-الليبية-بموعدها-ولبنان-مستعد-للتفاوض-حول-ترسيم-الحدود-1054377006.html

لا مشكلة فنية تمنع إجراء الانتخابات الليبية بموعدها... ولبنان مستعد للتفاوض حول ترسيم الحدود

لا مشكلة فنية تمنع إجراء الانتخابات الليبية بموعدها... ولبنان مستعد للتفاوض حول ترسيم الحدود

نفى رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا، عماد السايح، وجود أي مشكلة فنية لدى المفوضية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T14:32+0000

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2021-12-20T14:32+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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"المفوضية الليبية": لا توجد أي مشكلة فنية لإجراء الانتخابات... لبنان مستعد للتفاوض لترسيم الحدود عالم سبوتنيك - "المفوضية الليبية": لا توجد أي مشكلة فنية لإجراء الانتخابات... لبنان مستعد للتفاوض لترسيم الحدود

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، حول تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة"، بسبب "الصعوبات والعراقيل" التي تواجه العملية الانتخابية.إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، أن رئيس المجلس، خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، سيبحثان في لقاء مرتقب الأزمة السياسية وتعقيدات العملية الانتخابية.في هذا السياق، قال الخبير في الشأن الليبي، د. رافع الطبيب، إن "إعلان المفوضية جاء محاولة لإخفاء حقيقة توافق العديد من الدول الفاعلة في الملف الليبي على تأجيل الانتخابات".وأعرب عن اعتقاده بأنه "ربما يكون هناك اتفاق بين الدول والشركات لإنتاج سلطة مؤقتة جديدة والوصول إلى مرحلة انتقالية أخرى" .عون يؤكد لغوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبيةأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، استعداد بيروت للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده تتمسك ببسط سيادتها على كامل أراضيها واستغلال ثرواتها الطبيعية.وأكد على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي اللبناني، د.أحمد الزين إنه يتوقع اختراقا في الجولة المقبلة لمفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.و أشار إلى أن "إسرائيل تريد أن تمرر خط غاز لأوروبا من خلال بلوك 29، ويريد لبنان الحصول على مكتسبات في هذه المنطقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، وكلا الطرفين يريد مكتسبات، خاصة أن العمل سيظل متوقفا في الجنوب لحين التوصل لاتفاق".الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع عدة جنوبي مأرب بعد هجوم على مواقع "أنصار الله"أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، استعادة مواقع من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بعد معارك عنيفة في محافظة مأرب الغنية بالنفط شرق العاصمة اليمنية.وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر محاولات هجومية للحوثيين في الجبهات الجنوبية من مأرب، وأجبرت المهاجمين على التراجع قبل أن تشن هجوماً عكسياً باتجاه عدد من مواقعهم في ذات الجبهة".وأوضحت أن "المواجهات دارت في جبهات الأعيرف واللجمة والتي دكت فيها مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي تجمعات وآليات العدو [في إشارة إلى جماعة أنصار الله]".وأشار إلى اأن "معركة مأرب تشكل استنزافا للطرفين والخاسر الأكبر فيها انصار الله حيث تشير التقارير إلى أن المعارك كبدتهم نحو 14 ألف قتيل، وهم يعتبرون أنهم تورطوا في مأرب" ، بحسب قوله.واعتبر أن "المبادرات عبر المبعوث الأممي أو الأمريكي، والوساطات من سلطنة عمان ومصر والإمارات لن تتمكن من وقف الحرب مع إصرار الحوثي على مطالبه، وما لم تكن هناك طغوط دولية لن يتم إيقاف هذا النزيف المستمر"، بحسب قوله.تقديم: جيهان لطفي - إعداد: أيمن سنبل

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