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https://arabic.sputniknews.com/20211220/محمد-رمضان-يرد-على-رجل-دين-عراقي-بمشهد-من-مسرحية-لعادل-إمام-فيديو-1054390080.html
محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي بمشهد من مسرحية لعادل إمام… فيديو
محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي بمشهد من مسرحية لعادل إمام… فيديو
علق الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهه له رجل دين عراقي بلقطات ترصد جانبا من تلك الانتقادات مع مشهد ساخر للفنان المصري عادل إمام. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T21:43+0000
2021-12-20T21:43+0000
2021-12-20T21:43+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على "انستغرام" يجمع لقطات من حديث رجل الدين العراقي عنه منتقدا حفله الذي أقامه في العراق، ولقطة أخرى لعادل الإمام في إحدى المسرحيات الكوميدية.وبحسب الفيديو الذي نشره محمد رمضان، فإن رجل الدين انتقد ظهور الفنان المصري كاشفا عن صدره كما انتقد حصوله على هدايا.وختم محمد رمضان الفيديو بمشهد لعادل الإمام وهو يقول "أنا غلبان" في مسرحية "شاهد مشفش حاجة".ولم يكتب الفنان المصري محمد رمضان أي تعليق على الفيديو واكتفى بوضع صورة وجه حزين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي بمشهد من مسرحية لعادل إمام… فيديو
علق الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهه له رجل دين عراقي بلقطات ترصد جانبا من تلك الانتقادات مع مشهد ساخر للفنان المصري عادل إمام.
ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على "انستغرام" يجمع لقطات من حديث رجل الدين العراقي عنه منتقدا
حفله الذي أقامه في العراق
، ولقطة أخرى لعادل الإمام في إحدى المسرحيات الكوميدية.
وبحسب الفيديو الذي نشره محمد رمضان، فإن رجل الدين انتقد ظهور الفنان المصري كاشفا عن صدره كما انتقد حصوله على هدايا.
وختم محمد رمضان
الفيديو بمشهد لعادل الإمام وهو يقول "أنا غلبان" في مسرحية "شاهد مشفش حاجة".
ولم يكتب
الفنان المصري
محمد رمضان أي تعليق على الفيديو واكتفى بوضع صورة وجه حزين.