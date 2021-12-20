https://arabic.sputniknews.com/20211220/محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-جديدة-في-الدوري-الإنجليزي-1054378644.html

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب العام للعام الثاني على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ". 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T15:01+0000

2021-12-20T15:01+0000

2021-12-20T15:01+0000

أخبار الدوري الإنجليزي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/1046525762_0:45:1393:828_1920x0_80_0_0_0953433a8044e1e897f2e2164f5a5838.jpg

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.وسجل محمد صلاح (29 عاما) مع فريق ليفربول، 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.وكانت مواجهة فريق توتنهام أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 "للبريميرليغ"، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها محمد صلاح أي هدف.ويتربع الفرعون المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-الكشفت-عن-العوامل-التي-تهم-محمد-صلاح-من-أجل-استمراره-مع-ليفربول-1054352707.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الدوري الإنجليزي