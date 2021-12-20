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محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
توج اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب العام للعام الثاني على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:01+0000
2021-12-20T15:01+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.وسجل محمد صلاح (29 عاما) مع فريق ليفربول، 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.وكانت مواجهة فريق توتنهام أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 "للبريميرليغ"، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها محمد صلاح أي هدف.ويتربع الفرعون المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-الكشفت-عن-العوامل-التي-تهم-محمد-صلاح-من-أجل-استمراره-مع-ليفربول-1054352707.html
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أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

15:01 GMT 20.12.2021
© REUTERS / SHAUN BOTTERILLمحمد صلاح في مباراة "ليفربول" و"ليدز"، 12 سبتمبر/ أيلول 2020
محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز، 12 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / SHAUN BOTTERILL
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توج اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب العام للعام الثاني على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.
محمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إعلام: الكشف عن العوامل التي تهم محمد صلاح من أجل استمراره مع ليفربول
أمس, 19:06 GMT
وسجل محمد صلاح (29 عاما) مع فريق ليفربول، 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
وكانت مواجهة فريق توتنهام أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 "للبريميرليغ"، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها محمد صلاح أي هدف.
ويتربع الفرعون المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.
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