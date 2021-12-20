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https://arabic.sputniknews.com/20211220/محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-جديدة-في-الدوري-الإنجليزي-1054378644.html
محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
توج اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب العام للعام الثاني على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:01+0000
2021-12-20T15:01+0000
2021-12-20T15:01+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.وسجل محمد صلاح (29 عاما) مع فريق ليفربول، 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.وكانت مواجهة فريق توتنهام أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 "للبريميرليغ"، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها محمد صلاح أي هدف.ويتربع الفرعون المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-الكشفت-عن-العوامل-التي-تهم-محمد-صلاح-من-أجل-استمراره-مع-ليفربول-1054352707.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
توج اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب العام للعام الثاني على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
وكشفت
صحيفة ميرور
البريطانية، التي تقدم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير، عن مشاركة 140 ألف شخص في التصويت.
وسجل
محمد صلاح
(29 عاما) مع فريق ليفربول، 22 هدفا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
وكانت
مواجهة فريق توتنهام
أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ18 "للبريميرليغ"، المباراة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، التي لم يسجل أو يصنع خلالها محمد صلاح أي هدف.
ويتربع الفرعون المصري على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.