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https://arabic.sputniknews.com/20211220/مسؤول-أردني-رواتب-43-من-متقاعدي-الضمان-الاجتماعي-أقل-من-300-دينار-فيديو-1054360422.html
مسؤول أردني: رواتب 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي أقل من 300 دينار... فيديو
مسؤول أردني: رواتب 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي أقل من 300 دينار... فيديو
كشف مسؤول أردني عن أن 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية أقل من 300 دينار (424 دولارا). 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T07:33+0000
2021-12-20T07:33+0000
الأردن
الضمان الاجتماعي
القطاع الخاص
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة مساء أمس الأحد لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يبث عبر قناة "المملكة".وأضاف الرحاحلة إن 20% من متقاعدي الضمان يحصلون على 50%من الرواتب التقاعدية، على ما نقلته وكالة "عمون".وأشار إلى أن أقل راتب يدفع في الضمان الآن يصل إلى نحو 200 دينار (282 دولارا)، مؤكدا على عدم وجود صلة بين الحد الأدنى للأجور (يصل إلى 260 دينارا "نحو 367 دولارا") والراتب التقاعدي، ذلك لأن الضمان الاجتماعي نظام تأميني.وكشف الرحاحلة عن انتهاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي يشمل العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.وأوضح أنه في ظل هذا المشروع سيتحمل العامل الأردني اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي دون أن يتعلق ذلك بحالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.ولا توجد حاليا أي مظلة وطنية للتأمين الصحي لحماية العامل الأردني في القطاع الخاص، الذي حال تعرض لانتكاسة صحية فسوف يجد نفسه أمام أزمة اقتصادية قد تدفعه للاقتراض، بحسب المسؤول الأردني.وأشار الرحاحلة إلى أن التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص "سيبدأ على مراحل بحيث يتحمل التأمين التغطية كاملة داخل المستشفى التابعة للقطاع الخاص".
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الأردن, الضمان الاجتماعي, القطاع الخاص

مسؤول أردني: رواتب 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي أقل من 300 دينار... فيديو

07:33 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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كشف مسؤول أردني عن أن 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية أقل من 300 دينار (424 دولارا).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة مساء أمس الأحد لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يبث عبر قناة "المملكة".
وأضاف الرحاحلة إن 20% من متقاعدي الضمان يحصلون على 50%من الرواتب التقاعدية، على ما نقلته وكالة "عمون".
وأشار إلى أن أقل راتب يدفع في الضمان الآن يصل إلى نحو 200 دينار (282 دولارا)، مؤكدا على عدم وجود صلة بين الحد الأدنى للأجور (يصل إلى 260 دينارا "نحو 367 دولارا") والراتب التقاعدي، ذلك لأن الضمان الاجتماعي نظام تأميني.
وكشف الرحاحلة عن انتهاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي يشمل العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.
وأوضح أنه في ظل هذا المشروع سيتحمل العامل الأردني اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي دون أن يتعلق ذلك بحالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.
ولا توجد حاليا أي مظلة وطنية للتأمين الصحي لحماية العامل الأردني في القطاع الخاص، الذي حال تعرض لانتكاسة صحية فسوف يجد نفسه أمام أزمة اقتصادية قد تدفعه للاقتراض، بحسب المسؤول الأردني.
وأشار الرحاحلة إلى أن التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص "سيبدأ على مراحل بحيث يتحمل التأمين التغطية كاملة داخل المستشفى التابعة للقطاع الخاص".
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