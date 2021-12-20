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https://arabic.sputniknews.com/20211220/مسؤول-سابق-في-أهلي-جدة-تعاقد-نادي-الاتحاد-مع-حمد-الله-ضربة-معلم-1054383018.html
مسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
مسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
علق متحدث نادي أهلي جدة السعودي السابق ماجد الفهمي، على صفقة انضمام المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى نادي "الاتحاد"، ووصفه بـ "ضربة معلم". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T16:34+0000
2021-12-20T16:34+0000
2021-12-20T16:34+0000
رياضة
ترتيب الدوري السعودي
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ذكر ذلك موقع "الدوري السعودي"، اليوم الاثنين، في خبر عن المهاجم المغربي، مشيرا إلى أن الفهمي أبدى إعجابه بما قام به نادي الاتحاد، مؤكدا أن حمد الله سيكون إضافة قوية للنادي في كل المسابقات.وجاء تعاقد المهاجم المغربي مع الاتحاد السعودي بعدما أعلن نادي النصر فسخ التعاقد معه ليصبح لاعبا حرا.وقال متحدث أهلي جدة السابق إنه يتوقع أن يحقق عبد الرزاق حمد الله نجاحا كبيرا مع الاتحاد بسبب رغبته في اللعب معه، مشيرا إلى أنه مهاجم بارع وصفقة هجومية كان يحتاجها العميد منذ سنوات".
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رياضة, ترتيب الدوري السعودي
مسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
علق متحدث نادي أهلي جدة السعودي السابق ماجد الفهمي، على صفقة انضمام المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى نادي "الاتحاد"، ووصفه بـ "ضربة معلم".
ذكر ذلك موقع "الدوري السعودي"، اليوم الاثنين، في
خبر عن المهاجم المغربي
، مشيرا إلى أن الفهمي أبدى إعجابه بما قام به نادي الاتحاد، مؤكدا أن حمد الله سيكون إضافة قوية للنادي في كل المسابقات.
وانضم حمد الله إلى الاتحاد السعودي بعدما وقع
عقد احتراف
لمدة موسم ونصف مع النادي يبدأ من الميركاتو الشتوي.
وجاء تعاقد
المهاجم المغربي
مع الاتحاد السعودي بعدما أعلن نادي النصر فسخ التعاقد معه ليصبح لاعبا حرا.
وقال متحدث أهلي جدة السابق إنه يتوقع أن
يحقق عبد الرزاق حمد
الله نجاحا كبيرا مع الاتحاد بسبب رغبته في اللعب معه، مشيرا إلى أنه مهاجم بارع وصفقة هجومية كان يحتاجها العميد منذ سنوات".