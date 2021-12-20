تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مسؤول-نقابي-تونس-عاجزة-عن-سداد-ثمن-شحنات-حبوب-وضع-غير-مسبوق-ومنذر-بالخراب-1054382077.html
مسؤول نقابي: تونس عاجزة عن سداد ثمن شحنات حبوب... وضع "غير مسبوق ومنذر بالخراب"
مسؤول نقابي: تونس عاجزة عن سداد ثمن شحنات حبوب... وضع "غير مسبوق ومنذر بالخراب"
قال مسؤول نقابي، اليوم الاثنين، إن تونس عاجزة عن سداد ثمن واردات شحنات حبوب، والوضع غير مسبوق ومنذر بالخراب بالنسبة للدولة والمواطن. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T16:16+0000
2021-12-20T16:16+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104555/58/1045555815_86:0:874:443_1920x0_80_0_0_1b5d76945712a8f20fb7b478f988799e.jpg
قال أمين عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب، عادل مرزوق، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، "تمكث حاليا 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر دون التمكّن من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري وتفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة، وهو ما ينجر عنه خطايا تأخير بالعملة الصعبة لكل يوم تأخير عن كل باخرة".وأضاف "بقاء هذه البواخر بالمنطقة المكشوفة في مستوى عرض سواحل قرقنة يعود على التوالي إلى تواريخ 23 نوفمبر و25 نوفمبر الفارط و16 و18 ديسمبر الجاري وهو ما يزيد من تفاقم الصعوبات المالية للديوان ويهدّد بتقلّص المخزون الاحتياطي من الحبوب بشكل تدريجي".ولفت المتحدث في تصريحات لموقع "تونس الرقمية" إلى أن هذه البواخر تُكبد الدولة خسائر بالنظر للخطايا التي تقدر بحوالي 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار يوميا مُطالبا سلطة الإشراف بكشف الخطايا التي دفعتها الدولة.وأضاف "هذا المشكل متكرر في عدة موانئ تونسية".كان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، قال إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.وأوضح الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/تونس-عجز-بـ-1200-مليار-دينار-في-الصندوق-الوطني-للضمان-الاجتماعي-1053303047.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104555/58/1045555815_184:0:775:443_1920x0_80_0_0_9eae6464a419f0aac48b15cb2460f247.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, أخبار تونس اليوم

مسؤول نقابي: تونس عاجزة عن سداد ثمن شحنات حبوب... وضع "غير مسبوق ومنذر بالخراب"

16:16 GMT 20.12.2021
© Photoموجة احتجاجات في تونس للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتوفير الأمن.
موجة احتجاجات في تونس للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتوفير الأمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Photo
تابعنا عبر
قال مسؤول نقابي، اليوم الاثنين، إن تونس عاجزة عن سداد ثمن واردات شحنات حبوب، والوضع غير مسبوق ومنذر بالخراب بالنسبة للدولة والمواطن.
قال أمين عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب، عادل مرزوق، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، "تمكث حاليا 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر دون التمكّن من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري وتفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة، وهو ما ينجر عنه خطايا تأخير بالعملة الصعبة لكل يوم تأخير عن كل باخرة".
وأضاف "بقاء هذه البواخر بالمنطقة المكشوفة في مستوى عرض سواحل قرقنة يعود على التوالي إلى تواريخ 23 نوفمبر و25 نوفمبر الفارط و16 و18 ديسمبر الجاري وهو ما يزيد من تفاقم الصعوبات المالية للديوان ويهدّد بتقلّص المخزون الاحتياطي من الحبوب بشكل تدريجي".

ووصف الوضع بأنه "غير مسبوق ومنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن، منبّها إلى أن الظاهرة مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس (حلق الوادي) وقابس وبنزرت".

ولفت المتحدث في تصريحات لموقع "تونس الرقمية" إلى أن هذه البواخر تُكبد الدولة خسائر بالنظر للخطايا التي تقدر بحوالي 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار يوميا مُطالبا سلطة الإشراف بكشف الخطايا التي دفعتها الدولة.
وأضاف "هذا المشكل متكرر في عدة موانئ تونسية".
كان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، قال إن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
وأوضح الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.
وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
تونس... عجز بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
26 نوفمبر, 13:09 GMT
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.
واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.
وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:43 GMTالصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين
16:41 GMTإصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات غربي رام الله
16:38 GMTأزمة النازحين في العراق... هل تنتهي بإغلاق المخيمات؟
16:36 GMTالدولار يتراجع متأثرا بتخوفات "أوميكرون" وانخفاض عوائد السندات الأمريكية
16:34 GMTمسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
16:23 GMTجبهة تيغراي تعلن اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في إثيوبيا
16:21 GMTترامب يقاضي المدعية العامة في ولاية نيويورك لعدم وقف تحقيقها ضده
16:18 GMTرئيس جنوب أفريقيا يعلن شفاءه من كورونا ويعاود ممارسة عمله
16:16 GMTمسؤول نقابي: تونس عاجزة عن سداد ثمن شحنات حبوب... وضع "غير مسبوق ومنذر بالخراب"
16:03 GMTسياسي سوري: اجتماع للمعارضة السورية في فبراير المقبل بالدوحة
15:56 GMTالكويت تحدد مدة لأخذ جرعة منشطة من أجل اكتمال التلقيح
15:52 GMTخارطة طريق جديدة في ليبيا... والاستفتاء على مشروع الدستور يلوح في الأفق من جديد ‏
15:50 GMTمؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول
15:47 GMTطعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
15:45 GMTأسعار الوقود في تركيا تواصل الارتفاع مع استمرار تراجع الليرة
15:40 GMTإيطاليا: مقاومة البشر لـ"أوميكرون" تتطلب 40 ضعف حجم الأجسام المضادة المعتاد
15:37 GMTإسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا
15:36 GMTرئيس الوزراء اللبناني ينفي عقد صفقات من أجل اجتماع الحكومة
15:31 GMTرئيس نادي الإبل في السعودية يوجه رسالة إلى ملاكها بعد "صفقة تاريخية" بـ 5 ملايين دولار... فيديو
15:29 GMTوفاة طفل بسبب الطقس السيئ في مصر