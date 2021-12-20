https://arabic.sputniknews.com/20211220/مستشار-البيت-الأبيض-إصابات-أوميكرون-مستعرة-حول-العالم-1054368165.html

مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم

مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مستعر في جميع أنحاء العالم، في حين يستعد الرئيس جو بايدن لإصدار "تحذير صارخ... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T11:29+0000

2021-12-20T11:29+0000

2021-12-20T11:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وأضاف الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مساء الأحد، أن "المشكلة الحقيقية" لنظام المستشفيات الأمريكية هي أن "هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم في البلاد والذين لم يتم تطعيمهم بعد".وتابع خلال لقاء مع شبكة "إن بي سي": "فكرة الأمل والتطلع إلى التخلص من الفيروس بعد فترة من الوقت هي فكرة مفهومة ومعقولة. لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه من تجربة ما يقرب من عامين مع هذا الفيروس هو أنه لا يمكن التنبؤ به حقا."مع التهديد بأن العدوى المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تحديات سلسلة التوريد التي تواجه الولايات المتحدة وتضخم أسعار الوقود، قال حاكم كولورادو جاريد بوليس، إن بايدن يجب أن يتوقف عن الحديث عن التطعيم كجرعتين ووأخرى معززة، وبدلا من ذلك يطلق عليه "ثلاث جرعات لازمة" لتحقيق أقصى قدر من الحماية.تتوقع الإدارة سلسلة من الإصابات الكثيرة مع زيادة المسافرين لقضاء العطلات. وقال فاوتشي إن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحصلوا على جرعة معززة يجب أن يكونوا بخير إذا اتخذوا الاحتياطات مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة بما في ذلك المطارات.يخطط بايدن للتحدث يوم الثلاثاء حول حالة مكافحة الوباء ومناقشة مساعدة الحكومة للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم، وإصدار "تحذير صارخ" عما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأمريكيين الذين لم يطعموا إلى الآن.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/بايدن-يوجه-تحذيرا-صارخا-للأمريكيين-مع-تفاقم-الوضع-الوبائي-قبيل-الشتاء-1054330254.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون