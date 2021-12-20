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https://arabic.sputniknews.com/20211220/مستشار-البيت-الأبيض-إصابات-أوميكرون-مستعرة-حول-العالم-1054368165.html
مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مستعر في جميع أنحاء العالم، في حين يستعد الرئيس جو بايدن لإصدار "تحذير صارخ... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:29+0000
2021-12-20T11:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وأضاف الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مساء الأحد، أن "المشكلة الحقيقية" لنظام المستشفيات الأمريكية هي أن "هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم في البلاد والذين لم يتم تطعيمهم بعد".وتابع خلال لقاء مع شبكة "إن بي سي": "فكرة الأمل والتطلع إلى التخلص من الفيروس بعد فترة من الوقت هي فكرة مفهومة ومعقولة. لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه من تجربة ما يقرب من عامين مع هذا الفيروس هو أنه لا يمكن التنبؤ به حقا."مع التهديد بأن العدوى المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تحديات سلسلة التوريد التي تواجه الولايات المتحدة وتضخم أسعار الوقود، قال حاكم كولورادو جاريد بوليس، إن بايدن يجب أن يتوقف عن الحديث عن التطعيم كجرعتين ووأخرى معززة، وبدلا من ذلك يطلق عليه "ثلاث جرعات لازمة" لتحقيق أقصى قدر من الحماية.تتوقع الإدارة سلسلة من الإصابات الكثيرة مع زيادة المسافرين لقضاء العطلات. وقال فاوتشي إن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحصلوا على جرعة معززة يجب أن يكونوا بخير إذا اتخذوا الاحتياطات مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة بما في ذلك المطارات.يخطط بايدن للتحدث يوم الثلاثاء حول حالة مكافحة الوباء ومناقشة مساعدة الحكومة للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم، وإصدار "تحذير صارخ" عما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأمريكيين الذين لم يطعموا إلى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/بايدن-يوجه-تحذيرا-صارخا-للأمريكيين-مع-تفاقم-الوضع-الوبائي-قبيل-الشتاء-1054330254.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم

11:29 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 11:30 GMT 20.12.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مستعر في جميع أنحاء العالم، في حين يستعد الرئيس جو بايدن لإصدار "تحذير صارخ عما سيبدو عليه الشتاء" لغير المطعمين.
وأضاف الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مساء الأحد، أن "المشكلة الحقيقية" لنظام المستشفيات الأمريكية هي أن "هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم في البلاد والذين لم يتم تطعيمهم بعد".
وتابع خلال لقاء مع شبكة "إن بي سي": "فكرة الأمل والتطلع إلى التخلص من الفيروس بعد فترة من الوقت هي فكرة مفهومة ومعقولة. لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه من تجربة ما يقرب من عامين مع هذا الفيروس هو أنه لا يمكن التنبؤ به حقا."
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
بايدن يوجه "تحذيرا صارخا" للأمريكيين مع تفاقم الوضع الوبائي قبيل الشتاء
أمس, 10:12 GMT
مع التهديد بأن العدوى المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تحديات سلسلة التوريد التي تواجه الولايات المتحدة وتضخم أسعار الوقود، قال حاكم كولورادو جاريد بوليس، إن بايدن يجب أن يتوقف عن الحديث عن التطعيم كجرعتين ووأخرى معززة، وبدلا من ذلك يطلق عليه "ثلاث جرعات لازمة" لتحقيق أقصى قدر من الحماية.
تتوقع الإدارة سلسلة من الإصابات الكثيرة مع زيادة المسافرين لقضاء العطلات. وقال فاوتشي إن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحصلوا على جرعة معززة يجب أن يكونوا بخير إذا اتخذوا الاحتياطات مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة بما في ذلك المطارات.
يخطط بايدن للتحدث يوم الثلاثاء حول حالة مكافحة الوباء ومناقشة مساعدة الحكومة للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم، وإصدار "تحذير صارخ" عما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأمريكيين الذين لم يطعموا إلى الآن.
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