تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مشهد-مرعب-إحراق-سيارة-داخل-محطة-وقود-فيديو-1054377911.html
مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
شهدت إحدى محطات الوقود في الصين حادثا مروعا عندما قام أحد الأشخاص بإشعال النار بإحدى السيارات أثناء وجودها داخل المحطة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:54+0000
2021-12-20T14:54+0000
2021-12-20T14:54+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة شنجن، جنوبي الصين.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات مرعبة حدثت أثناء توقف سيارة بورش للتزود بالوقود، مشيرة إلى أن شخصا غريبا انتزع المضخة من خزان وقود السيارة وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.وتسبب ذلك في اندلع حريق هائل بينما لم يتمكن صاحب السيارة الذي كان متوقفا خلفها من الحيلولة دون حدث تلك الكارثة.وعلى الفور قام العاملون بمحطة الوقود بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1703:1277_1920x0_80_0_0_fefb74ece58ef5ea0c1c3c864551dff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
شهدت إحدى محطات الوقود في الصين حادثا مروعا عندما قام أحد الأشخاص بإشعال النار بإحدى السيارات أثناء وجودها داخل المحطة.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة شنجن، جنوبي الصين.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات مرعبة حدثت أثناء توقف سيارة بورش
للتزود بالوقود
، مشيرة إلى أن شخصا غريبا انتزع المضخة من خزان
وقود السيارة
وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.
وتسبب ذلك في اندلع حريق هائل بينما لم يتمكن صاحب السيارة الذي كان متوقفا خلفها من الحيلولة دون حدث تلك الكارثة.
وعلى الفور قام العاملون
بمحطة الوقود
بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية.