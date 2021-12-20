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مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
شهدت إحدى محطات الوقود في الصين حادثا مروعا عندما قام أحد الأشخاص بإشعال النار بإحدى السيارات أثناء وجودها داخل المحطة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:54+0000
2021-12-20T14:54+0000
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة شنجن، جنوبي الصين.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات مرعبة حدثت أثناء توقف سيارة بورش للتزود بالوقود، مشيرة إلى أن شخصا غريبا انتزع المضخة من خزان وقود السيارة وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.وتسبب ذلك في اندلع حريق هائل بينما لم يتمكن صاحب السيارة الذي كان متوقفا خلفها من الحيلولة دون حدث تلك الكارثة.وعلى الفور قام العاملون بمحطة الوقود بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية.
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مشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)

14:54 GMT 20.12.2021
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Photo / Pixabay
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شهدت إحدى محطات الوقود في الصين حادثا مروعا عندما قام أحد الأشخاص بإشعال النار بإحدى السيارات أثناء وجودها داخل المحطة.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة شنجن، جنوبي الصين.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات مرعبة حدثت أثناء توقف سيارة بورش للتزود بالوقود، مشيرة إلى أن شخصا غريبا انتزع المضخة من خزان وقود السيارة وقام بإشعال النار أمام فوهة المضخة ثم فر هاربا.
وتسبب ذلك في اندلع حريق هائل بينما لم يتمكن صاحب السيارة الذي كان متوقفا خلفها من الحيلولة دون حدث تلك الكارثة.
وعلى الفور قام العاملون بمحطة الوقود بالسيطرة على الحريق، بينما تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث في وقت لاحق بواسطة الشرطة المحلية.
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