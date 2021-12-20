مصدر: اختبارات الطيران لصاروخ "سارمات" تبدأ في يناير

وقال المصدر: "من المقرر أن تبدأ اختبارات طيران صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات في نهاية يناير".وأوضح أنه في إطار هذه الاختبارات "من المخطط تنفيذ أول إطلاق لصاروخ جديد في دورة كاملة - يجب العمل على جميع مراحل المنتج الجديد، ويجب أن تسقط نماذج الرؤوس الحربية في المنطقة المحددة في حقل التدريب".في وقت سابق، أجريت اختبارات إطلاق لصاروخ سارمات، والتي تضمنت اختبار إطلاق الصاروخ، وكذلك تشغيل محركات المرحلة الأولى.وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف في 16 ديسمبر/كانون الأول، إن الفوج الأول من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات سيبدأ الخدمة القتالية في نهاية عام 2022 في قسم الصواريخ أوزور (إقليم كراسنويارسك).وبحسب كاراكاييف، فإن الفرقة تقوم حاليا بإعداد البنية التحتية للفوج الأول، والعمل جار للتحضير لاختبارات الطيران."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مع صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل من الدرجة الثقيلة، ويزيد وزن أحد هذه الصواريخ على 200 طن. وبحسب المصادر المفتوحة، فإن الوزن الملقى هو 10 أطنان. سيحل المجمع محل صواريخ فويفودا في قوات الصواريخ الاستراتيجية.
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن أول اختبارات طيران لأحدث صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات من المقرر إجراؤها في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وقال المصدر: "من المقرر أن تبدأ اختبارات طيران صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات في نهاية يناير".
وأوضح أنه في إطار هذه الاختبارات "من المخطط تنفيذ أول إطلاق لصاروخ جديد في دورة كاملة - يجب العمل على جميع مراحل المنتج الجديد، ويجب أن تسقط نماذج الرؤوس الحربية في المنطقة المحددة في حقل التدريب".
في وقت سابق، أجريت اختبارات إطلاق لصاروخ سارمات، والتي تضمنت اختبار إطلاق الصاروخ، وكذلك تشغيل محركات المرحلة الأولى.
وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف في 16 ديسمبر/كانون الأول، إن الفوج الأول من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات سيبدأ الخدمة القتالية في نهاية عام 2022 في قسم الصواريخ أوزور (إقليم كراسنويارسك).
وبحسب كاراكاييف، فإن الفرقة تقوم حاليا بإعداد البنية التحتية للفوج الأول، والعمل جار للتحضير لاختبارات الطيران.
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مع صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل من الدرجة الثقيلة، ويزيد وزن أحد هذه الصواريخ على 200 طن. وبحسب المصادر المفتوحة، فإن الوزن الملقى هو 10 أطنان. سيحل المجمع محل صواريخ فويفودا في قوات الصواريخ الاستراتيجية.