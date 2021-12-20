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مطار دبي يعود للعمل بكامل طاقته للمرة الأولى منذ تفشي كورونا
مطار دبي يعود للعمل بكامل طاقته للمرة الأولى منذ تفشي كورونا
عاد مطار دبي الدولي، اليوم الإثنين، للعمل بكامل طاقته التشغيلية للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:52+0000
2021-12-20T13:52+0000
أعياد الميلاد
مطار دبي
طيران الإمارات
فيروس كورونا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن العودة شملت "كافة المحطات والكونكورس والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة".وتم افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن مبنى الركاب 3، والذي بات يعمل بكامل طاقته التشغيلية ويقدم خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، والذي يشمل عطلات أعياد الميلاد.وكانت دبي قد استقبلت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط ما يزيد عن مليون زائر.وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصل عدد الركاب القادمين والمسافرين عبر مطار دبي إلى ما نسبته 94% من المعدلات السابقة التي سجلت قبل جائحة كورونا.وكان مطار دبي وتزامنا مع تخفيف قيود السفر الدولي المتعلقة بتفشي كورونا في 22 يونيو/حزيران 2020 قد بدأ في إعادة افتتاح المبنيين 2 و3 والكونكورس "B" و"C" مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الركاب.وبدأ الإماراتيون والمقيمون معاودة رحلاتهم للخارج اعتبارا من 23 يونيو الماضي، فيما استقبلت دبي أول رحلة دولية في 7 يوليو/تموز.وأعاد مطار دبي في 24 يونيو الماضي افتتاح المبنى 1 والكونكورس "D" والذي يعد مقرا لأكثر من 60 شركة طيران دولية، بحسب المصدر ذاته.وتعد الإمارة الخليجية الثرية واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطابا للزوار حول العالم منذ أن أصبحت أول المدن التي تفتح أبوابها للسياح في يوليو.
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أعياد الميلاد, مطار دبي, طيران الإمارات, فيروس كورونا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مطار دبي يعود للعمل بكامل طاقته للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

13:52 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / STRINGER مطار دبي الدولي، الإمارات
 مطار دبي الدولي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / STRINGER
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عاد مطار دبي الدولي، اليوم الإثنين، للعمل بكامل طاقته التشغيلية للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن العودة شملت "كافة المحطات والكونكورس والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة".
وتم افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن مبنى الركاب 3، والذي بات يعمل بكامل طاقته التشغيلية ويقدم خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، والذي يشمل عطلات أعياد الميلاد.
وكانت دبي قد استقبلت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط ما يزيد عن مليون زائر.
وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصل عدد الركاب القادمين والمسافرين عبر مطار دبي إلى ما نسبته 94% من المعدلات السابقة التي سجلت قبل جائحة كورونا.
مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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وكان مطار دبي وتزامنا مع تخفيف قيود السفر الدولي المتعلقة بتفشي كورونا في 22 يونيو/حزيران 2020 قد بدأ في إعادة افتتاح المبنيين 2 و3 والكونكورس "B" و"C" مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الركاب.
وبدأ الإماراتيون والمقيمون معاودة رحلاتهم للخارج اعتبارا من 23 يونيو الماضي، فيما استقبلت دبي أول رحلة دولية في 7 يوليو/تموز.
وأعاد مطار دبي في 24 يونيو الماضي افتتاح المبنى 1 والكونكورس "D" والذي يعد مقرا لأكثر من 60 شركة طيران دولية، بحسب المصدر ذاته.
وتعد الإمارة الخليجية الثرية واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطابا للزوار حول العالم منذ أن أصبحت أول المدن التي تفتح أبوابها للسياح في يوليو.
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