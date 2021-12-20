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مطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة
مطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة
ابتكر مطعم مصري طريقة جديدة للدعاية له وزيادة عدد زبائنه، بتنظيم ما أطلق عليه "تحدي الأكيلة". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:47+0000
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تحدي المطعم المصري مستمر طوال شهر ديسمبر الجاري، وهو عبارة عن تقديم وجبة تضم أكثر من نوع من الطعام ويطلب من المشاركين فيه الانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة (ربع ساعة). وفي هذه الحالة فقط تصبح الوجبة مجانية ويحصل الفائز على جائزة مالية قيمتها 1000 جنيه مصري.ورغم أن الأمر يبدو سهلا إلا أن نوعية الأطعمة التي تقدم في التحدي كثيرة، ويفشل الكثير في النجاح فيه وبالتالي يخسرون مبلغ 200 جنيه ثمن الوجبة.موقع "الوطن" المصري نقل عن شيف تعمل في المطعم قولها إن التحدي يضم "سندوتش تريبل تشيكن 3 طبقات، تشيز تركي، دابل بيف برجر، اتنين باكيت بطاطس"، بالإضافة إلى لتر من المياه الغازية.وأشارت الشيف إلى أن الإقبال على التحدي كبير منذ بداية الشهر الجاري، لكن اثنين أو ثلاثة فقط هم من نجحوا في التحدي وحصلوا على الجائزة.
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أخبار مصر الآن, المنوعات

مطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة

12:47 GMT 20.12.2021
© jbcطعام
طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© jbc
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ابتكر مطعم مصري طريقة جديدة للدعاية له وزيادة عدد زبائنه، بتنظيم ما أطلق عليه "تحدي الأكيلة".
تحدي المطعم المصري مستمر طوال شهر ديسمبر الجاري، وهو عبارة عن تقديم وجبة تضم أكثر من نوع من الطعام ويطلب من المشاركين فيه الانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة (ربع ساعة).
وفي هذه الحالة فقط تصبح الوجبة مجانية ويحصل الفائز على جائزة مالية قيمتها 1000 جنيه مصري.
ورغم أن الأمر يبدو سهلا إلا أن نوعية الأطعمة التي تقدم في التحدي كثيرة، ويفشل الكثير في النجاح فيه وبالتالي يخسرون مبلغ 200 جنيه ثمن الوجبة.
موقع "الوطن" المصري نقل عن شيف تعمل في المطعم قولها إن التحدي يضم "سندوتش تريبل تشيكن 3 طبقات، تشيز تركي، دابل بيف برجر، اتنين باكيت بطاطس"، بالإضافة إلى لتر من المياه الغازية.
وأشارت الشيف إلى أن الإقبال على التحدي كبير منذ بداية الشهر الجاري، لكن اثنين أو ثلاثة فقط هم من نجحوا في التحدي وحصلوا على الجائزة.
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