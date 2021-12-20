تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/ملياردير-أمريكي-يكشف-سر-نجاحه-وثروته-الضخمة-عادة-يومية-بسيطة-1054372571.html
ملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
ملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
ينسب الملياردير والمستثمر الأمريكي المخضرم راي داليو، نجاحه الباهر في مجال أسواق المال، الذي مكنه من بناء ثروة ضخمة وإدارة أخرى أكبر بكثير، إلى ممارسة يومية... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:12+0000
2021-12-20T13:12+0000
اقتصاد
منوعات
ملياردير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053710434_0:205:3071:1932_1920x0_80_0_0_d94b6ece077ba400bf555b4642f43b99.jpg
أخبر الملياردير البالغ من العمر 72 عاما وتقدر ثروته بنحو 20 مليار دولار، شبكة "سي إن بي سي"، إنه يغلق عينيه ويكرر المانترا (مصطلح يشير إلى عبارات وأذكار التأمل في بعض الديانات الهندية قديما) داخل رأسه لمدة 20 دقيقة، ويفعل ذلك مرتين يوميا.وتعرف هذه الممارسة بالتحديد باسم التأمل التجاوزي، والتي يقول داليو إنه تبناها في عام 1969، أي قبل ست سنوات من تأسيسه صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس" في ويستبورت بولاية كونيتيكت.وعلى مدى العقود الخمسة التالية، أنشأ داليو "بريدج ووتر" الذي أصبح أكبر صندوق تحوط في العالم قبل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي المشارك في عام 2017. يدير الصندوق اليوم أصولا بأكثر من 150 مليار دولار.منذ تنحيه عن منصبه، قال داليو إنه كان في مهمة لمشاركة المعرفة على نطاق واسع والتي ساعدت في تحقيق نجاحه، ويتضمن ذلك ممارسته للتأمل، والتي وصفها ذات مرة بأنها "أهم سبب منفرد لكل النجاح الذي حققه".بالنسبة للملياردير، يبدأ التمرين بالبحث عن مكان هادئ ليجلس فيه بشكل مريح، ثم يغمض عينيه ويفكر في المانترا (العبارات التي يردده).يقول داليو إنه لا يمكن مشاركة المانترا الخاص بالتأمل التجاوزي، حيث يتعلم كل شخص العبارات الخاصة به خلال دورة تدريبية لمدة 4 أيام (تكلف بين 380 إلى 960 دولارا).وفقا لداليو، فإن هذه العادة تخفف من القلق وتخلق حالة من الاسترخاء، ما يجعله يتخذ قرارات عمل أفضل، مضيفا أنها تجعله "مسالما وهادئا.. ليس مستيقظا لكن ليس نائما أيضا".
https://arabic.sputniknews.com/20210103/أغنى-ممثل-كوميدي-في-العالم-يكشف-عادتين-جعلتاه-ناجحا-1047699200.html
https://arabic.sputniknews.com/20210915/جيسيكا-ألبا-تكشف-سر-نجاح-شركتها-ذات-المليار-دولار-بعد-اعتزالها-الفن-1050160977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053710434_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e3776d32350f73a641688050de5415d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, منوعات, ملياردير

ملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة

13:12 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / KIMBERLY WHITEالملياردير راي داليو
الملياردير راي داليو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / KIMBERLY WHITE
تابعنا عبر
ينسب الملياردير والمستثمر الأمريكي المخضرم راي داليو، نجاحه الباهر في مجال أسواق المال، الذي مكنه من بناء ثروة ضخمة وإدارة أخرى أكبر بكثير، إلى ممارسة يومية بسيطة - "التأمل".
أخبر الملياردير البالغ من العمر 72 عاما وتقدر ثروته بنحو 20 مليار دولار، شبكة "سي إن بي سي"، إنه يغلق عينيه ويكرر المانترا (مصطلح يشير إلى عبارات وأذكار التأمل في بعض الديانات الهندية قديما) داخل رأسه لمدة 20 دقيقة، ويفعل ذلك مرتين يوميا.
وتعرف هذه الممارسة بالتحديد باسم التأمل التجاوزي، والتي يقول داليو إنه تبناها في عام 1969، أي قبل ست سنوات من تأسيسه صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس" في ويستبورت بولاية كونيتيكت.
الكوميديان الأمريكي جيري سينفيلد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2021
أغنى ممثل كوميدي في العالم يكشف عن عادتين جعلتاه ناجحا
3 يناير, 20:52 GMT
وعلى مدى العقود الخمسة التالية، أنشأ داليو "بريدج ووتر" الذي أصبح أكبر صندوق تحوط في العالم قبل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي المشارك في عام 2017. يدير الصندوق اليوم أصولا بأكثر من 150 مليار دولار.
منذ تنحيه عن منصبه، قال داليو إنه كان في مهمة لمشاركة المعرفة على نطاق واسع والتي ساعدت في تحقيق نجاحه، ويتضمن ذلك ممارسته للتأمل، والتي وصفها ذات مرة بأنها "أهم سبب منفرد لكل النجاح الذي حققه".
بالنسبة للملياردير، يبدأ التمرين بالبحث عن مكان هادئ ليجلس فيه بشكل مريح، ثم يغمض عينيه ويفكر في المانترا (العبارات التي يردده).
جيسيكا ألبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2021
جيسيكا ألبا تكشف سر نجاح شركتها ذات المليار دولار بعد اعتزالها الفن
15 سبتمبر, 15:56 GMT
يقول داليو إنه لا يمكن مشاركة المانترا الخاص بالتأمل التجاوزي، حيث يتعلم كل شخص العبارات الخاصة به خلال دورة تدريبية لمدة 4 أيام (تكلف بين 380 إلى 960 دولارا).
وفقا لداليو، فإن هذه العادة تخفف من القلق وتخلق حالة من الاسترخاء، ما يجعله يتخذ قرارات عمل أفضل، مضيفا أنها تجعله "مسالما وهادئا.. ليس مستيقظا لكن ليس نائما أيضا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:36 GMTالرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق
13:33 GMTموسكو تنفق 10.8 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا
13:30 GMTهل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
13:27 GMTغوتيريش: الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم لبنان من أجل تجاوز أزماته
13:25 GMTحماس تكشف لـ"سبوتنيك" ما بحثته مع الوفد المصري
13:12 GMTملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
13:09 GMTمستشار عون لـ"سبوتنيك": زيارة غوتيرش تضامنية ولها رسائل متعددة ومباشرة للبنانيين
13:05 GMT"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021
13:02 GMTالثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو
12:58 GMTأطعمة تقلل من التهاب المفاصل
12:55 GMTفيديو يوضح تأثير حمية الكيتو على الجسم لمدة عام سلبا وإيجابا
12:49 GMTخبير يكشف عن توقعاته في الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
12:47 GMTمطعم مصري ينظم "تحدي الأكيلة": جائزة مالية لمن ينهي وجبته خلال 15 دقيقة
12:34 GMTتأجيل منتدي "دافوس الاقتصادي" إلى الصيف بسبب أوميكرون
12:29 GMTهدف سعيود في نهائي كأس العرب في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية
12:26 GMTغوتيريش يواصل زيارته بيروت ودعوات لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
12:21 GMT‏"موديرنا" تعلن أن جرعتها المعززة فعالة ضد "أوميكرون"‏
12:18 GMTتونس... إغلاق 10 مدارس بسبب تفشي كورونا
12:14 GMTوزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
12:13 GMTزوجة ماكرون تهدد بالانتقام بعد تدوال أنباء تفيد بأنها "متحولة جنسيا"