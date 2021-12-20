https://arabic.sputniknews.com/20211220/موسكو-تلوح-برد-عسكري-إذا-واصل-حلف-الناتو-الضغط-على-النقاط-المؤلمة-1054364012.html

موسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة

موسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة

أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن حلف شمال الأطلسي يدرك أن الحوار مع روسيا ضروري وإلا فإن موسكو... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T09:36+0000

2021-12-20T09:36+0000

2021-12-20T09:36+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال غافريلوف، في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الإثنين: "الجميع يفهم كل شيئ، لحظة الحقيقة قادمة في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لا يمكن الضغط باستمرار على النقاط المؤلمة بالنسبة لروسيا... الحوار يجب أن يكون جادا، والجميع في الناتو يفهم جيدًا، أنه على الرغم من كل القوة والسلطة، فمن الضروري اتخاذ إجراءات سياسية محددة، وإلا فإن البديل هو رد عسكري روسي".وكان نائب ​وزير الخارجية​ الروسي، ​ألكسندر غروشكو​، أعلن أن ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​)، لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات ​الأمنية التي طرحتها ​روسيا​، موضحا أننا "وصلنا إلى لحظة الحقيقة في علاقتنا مع الناتو، حين يكون من الضروري اتخاذ قرار ونحن قد اتخذنا تلك الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يكون من الممكن تجاهلها".وشدد على أن روسيا ستواصل باستمرار العمل من أجل ​تحقيق​ رؤية بناء الأمن الأوروبي، مثلما تراه موسكو، كاشفا أن روسيا تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها، وتابع أن لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا. ما يفعلوه في الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يروها.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/الخارجية-الروسية-حلف-الناتو-لن-يتجاهل-مقترحاتنا-بشأن-الضمانات-الأمنية-1054318081.html

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