تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/موسكو-تلوح-برد-عسكري-إذا-واصل-حلف-الناتو-الضغط-على-النقاط-المؤلمة-1054364012.html
موسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة
موسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة
أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن حلف شمال الأطلسي يدرك أن الحوار مع روسيا ضروري وإلا فإن موسكو... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T09:36+0000
2021-12-20T09:36+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/09/1044770906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37e39365ab4e0cea0e5fdc4d00ab851c.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال غافريلوف، في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الإثنين: "الجميع يفهم كل شيئ، لحظة الحقيقة قادمة في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لا يمكن الضغط باستمرار على النقاط المؤلمة بالنسبة لروسيا... الحوار يجب أن يكون جادا، والجميع في الناتو يفهم جيدًا، أنه على الرغم من كل القوة والسلطة، فمن الضروري اتخاذ إجراءات سياسية محددة، وإلا فإن البديل هو رد عسكري روسي".وكان نائب ​وزير الخارجية​ الروسي، ​ألكسندر غروشكو​، أعلن أن ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​)، لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات ​الأمنية التي طرحتها ​روسيا​، موضحا أننا "وصلنا إلى لحظة الحقيقة في علاقتنا مع الناتو، حين يكون من الضروري اتخاذ قرار ونحن قد اتخذنا تلك الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يكون من الممكن تجاهلها".وشدد على أن روسيا ستواصل باستمرار العمل من أجل ​تحقيق​ رؤية بناء الأمن الأوروبي، مثلما تراه موسكو، كاشفا أن روسيا تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها، وتابع أن لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا. ما يفعلوه في الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يروها.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/الخارجية-الروسية-حلف-الناتو-لن-يتجاهل-مقترحاتنا-بشأن-الضمانات-الأمنية-1054318081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/09/1044770906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d32436f8c71d8b9771677b2e2c31efa1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

موسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة

09:36 GMT 20.12.2021
© REUTERS / ANTONIO PARRINELLOغواصة إيطالية مشاركة في مناورات "ديناميك مانتا 20" في البحر المتوسط الخاصة بمقاومة الغواصات بمشاركة 9 دول من حلف الناتو
غواصة إيطالية مشاركة في مناورات ديناميك مانتا 20 في البحر المتوسط الخاصة بمقاومة الغواصات بمشاركة 9 دول من حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / ANTONIO PARRINELLO
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن حلف شمال الأطلسي يدرك أن الحوار مع روسيا ضروري وإلا فإن موسكو ستضطر للرد العسكري.
موسكو- سبوتنيك. وقال غافريلوف، في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الإثنين: "الجميع يفهم كل شيئ، لحظة الحقيقة قادمة في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لا يمكن الضغط باستمرار على النقاط المؤلمة بالنسبة لروسيا... الحوار يجب أن يكون جادا، والجميع في الناتو يفهم جيدًا، أنه على الرغم من كل القوة والسلطة، فمن الضروري اتخاذ إجراءات سياسية محددة، وإلا فإن البديل هو رد عسكري روسي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
الخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية
18 ديسمبر, 19:42 GMT
وكان نائب ​وزير الخارجية​ الروسي، ​ألكسندر غروشكو​، أعلن أن ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​)، لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات ​الأمنية التي طرحتها ​روسيا​، موضحا أننا "وصلنا إلى لحظة الحقيقة في علاقتنا مع الناتو، حين يكون من الضروري اتخاذ قرار ونحن قد اتخذنا تلك الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يكون من الممكن تجاهلها".
وشدد على أن روسيا ستواصل باستمرار العمل من أجل ​تحقيق​ رؤية بناء الأمن الأوروبي، مثلما تراه موسكو، كاشفا أن روسيا تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها، وتابع أن لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا. ما يفعلوه في الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يروها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:31 GMTجنرالات سابقون يحذرون من "فوضى قاتلة" داخل الجيش الأمريكي في 2024 بعد نتائج ‏الانتخابات الرئاسية
10:27 GMTبيسكوف: روسيا لم تتلق بعد ردا جوهريا من الغرب بشأن الضمانات الأمنية
10:25 GMTتركيا تعلن عن خطوة محتملة مع قطر وسط تحذيرات سعودية من سيناريو خطير
10:23 GMTخبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين
10:19 GMTدراسة تكشف علاقة النظام الغذائي بالسرطان
10:07 GMTمصدر: اختبارات الطيران لصاروخ "سارمات" تبدأ في يناير
10:04 GMTلجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد
10:01 GMTالحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية
09:43 GMTسر انصراف نانسي عجرم من حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط... صور وفيديو
09:36 GMTموسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة
09:34 GMTإيلون ماسك يكشف عن قيمة ضرائبه خلال 2021... "أكثر من أي أمريكي في التاريخ"‏
09:32 GMT فلسطينية تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة... صور وفيديو
09:32 GMTأصحاب فصيلة دم معينة أكثر عرضة للإصابة بالخرف
09:13 GMTالداخلية الكويتية تعلن موعد إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي
09:10 GMTخضار تناولها اليومي يخفض ضغط الدم
09:07 GMTشجرة عيد الميلاد في "مغارة سانتا" في دبي
08:55 GMTاندلاع حريق داخل غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية
08:53 GMTالخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية
08:28 GMTإسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ شهرين
08:27 GMTالإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان