https://arabic.sputniknews.com/20211220/موسكو-تنفق-108-مليار-دولار-لمكافحة-جائحة-كورونا-1054373217.html

موسكو تنفق 10.8 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا

موسكو تنفق 10.8 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا

أعلن محافظ العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن موسكو أنفقت نحو 800 مليار روبل (ما يعادل 10.8 مليار دولار أمريكي) على مكافحة جائحة فيروس كورونا. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T13:33+0000

2021-12-20T13:33+0000

2021-12-20T13:33+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في مقابلة قناة "روسيا- 24 "، ردا على سؤال حول مقدار ما أنفقته موسكو على علاج السكان من فيروس كورونا خلال العامين الماضيين: " بشكل عام، من الصعب حساب المبلغ. نظرًا لوجود العديد من الاتجاهات المختلفة لهذه النفقات، فهناك تعويضات للمقيمين والشركات، ومزايا إضافية، وتكاليف مباشرة لإنشاء مثل هذه المستشفيات الاحتياطية، ومدفوعات إضافية للأطباء وبالطبع نشأت مشكلة كبيرة، خاصة في عام 2020، بسبب انخفاض إيرادات الموازنة، فإذا تم حساب كل هذا معًا، أعتقد أن هذا يبلغ نحو 800 مليار روبل ( ما يعادل 10.8 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك الإنفاق من قبل صندوق التأمين الصحي الإلزامي"، مشيرا إلى أن هذا ليست عملية رخيصة بالنسبة لاقتصاد المدينة بأكمله.وفي وقت سابق، أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستازيا راكوفا، أنه تم على مدار العام في موسكو، تطعيم أكثر من 5.7 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد، وأعيد تطعيم أكثر من 680 ألف شخص.هذا وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في موسكو، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2020 للعاملين في مختلف الصناعات، وبعد ذلك أتيحت الفرصة للجيل الأكبر من سكان موسكو للحصول على التطعيم. وتدريجيا توسعت قائمة فئات المواطنين الذين يمكنهم الحصول على التطعيم. وفي شهر كانون الثاني/يناير، من هذا العام، تتاح لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فرصة التطعيم ضد فيروس كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-8-أكتوبر-1054263274.html

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