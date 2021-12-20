تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
https://arabic.sputniknews.com/20211220/نادال-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-بعد-عودته-من-أبو-ظبي-1054368623.html
نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي
نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي
أعلن نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك لدى ‏وصوله إلى بلاده عائدا من إمارة أبو ظبي الخليجية، حيث شارك في... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:53+0000
2021-12-20T11:53+0000
مجتمع
رياضة
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054368540_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_ea3865b6bdf5bedee46a54edd9a833a6.jpg
وكتب نادال (35 عاما) عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه محتجز حاليا في منزله، وأبلغ الأشخاص الذين كانوا على اختلاط به لكي يأخذوا حذرهم.وأشار إلى أنه خضع لفحص "كورونا" سلبي في جميع الأوقات عندما كان في الكويت وأبو ظبي، وكان آخر اختبار سلبي أجراه يوم الجمعة الأسبوع الماضي.وتابع أنه كان يمر ببعض "اللحظات غير السارة"، لكنه كان يأمل أن يشعر بتحسن قريبا، مؤكدا أنه سيبقي جمهوره على اطلاع على خططه في البطولات المستقبلية.وتواجد نادال في أبو ظبي مؤخرا للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي أقيمت مدينة زايد الرياضية.وكان من المقرر أن يسافر الإسباني المصنف الأول على العالم سابقا إلى ملبورن في أستراليا في وقت لاحق من الشهر الجاري للمنافسة في أحد أحداث اتحاد لاعبي التنس المحترفين، قبل بطولة أستراليا المفتوحة. وقضى رافاييل نادال 4 أشهر بعيدا عن الأضواء إثر تعرضه لإصابة في القدم، وخسر في بطولة رولان جاروس في الدور نصف النهائي، كما أنه اضطر للانسحاب من بطولة ويمبلدون، وألعاب طوكيو الأولمبية، وبطولة أمريكا المفتوحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054368540_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_505c6f5a69ddf1d47722c412b10c1bde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة, فيروس كورونا

نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي

11:53 GMT 20.12.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEلاعب التنس الإسباني، رافاييل نادال
لاعب التنس الإسباني، رافاييل نادال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
تابعنا عبر
أعلن نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك لدى ‏وصوله إلى بلاده عائدا من إمارة أبو ظبي الخليجية، حيث شارك في إحدى البطولات.
وكتب نادال (35 عاما) عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه محتجز حاليا في منزله، وأبلغ الأشخاص الذين كانوا على اختلاط به لكي يأخذوا حذرهم.
وقال في تغريدته: "أود أن أعلن أنه عند عودتي إلى الوطن بعد خوض بطولة أبو ظبي، ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19) بعد اختبار "PCR" تم إجراؤه علي عندما وصلت إلى إسبانيا".
وأشار إلى أنه خضع لفحص "كورونا" سلبي في جميع الأوقات عندما كان في الكويت وأبو ظبي، وكان آخر اختبار سلبي أجراه يوم الجمعة الأسبوع الماضي.
وتابع أنه كان يمر ببعض "اللحظات غير السارة"، لكنه كان يأمل أن يشعر بتحسن قريبا، مؤكدا أنه سيبقي جمهوره على اطلاع على خططه في البطولات المستقبلية.
وتواجد نادال في أبو ظبي مؤخرا للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي أقيمت مدينة زايد الرياضية.
وكان من المقرر أن يسافر الإسباني المصنف الأول على العالم سابقا إلى ملبورن في أستراليا في وقت لاحق من الشهر الجاري للمنافسة في أحد أحداث اتحاد لاعبي التنس المحترفين، قبل بطولة أستراليا المفتوحة.
وقضى رافاييل نادال 4 أشهر بعيدا عن الأضواء إثر تعرضه لإصابة في القدم، وخسر في بطولة رولان جاروس في الدور نصف النهائي، كما أنه اضطر للانسحاب من بطولة ويمبلدون، وألعاب طوكيو الأولمبية، وبطولة أمريكا المفتوحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:04 GMTالاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته
12:00 GMTالصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
11:53 GMTمسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام
11:53 GMTنادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي
11:49 GMTجبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
11:47 GMTإيران: الحرس الثوري يجري تدريبات على الحرب ويهدد إسرائيل وحلفاءها
11:44 GMT"ننتظر الرد السعودي"... طهران توجه دعوة إلى الرياض
11:32 GMTغانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية
11:29 GMTمستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
11:27 GMTروسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022
11:24 GMTميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية
11:18 GMTرغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط مدنيون قتلى في العمليات العسكرية الأمريكية؟
11:14 GMTالخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة
11:10 GMTسعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة
11:03 GMTالموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
10:56 GMTمقتل مغني شهير طعنا خلال مهرجان أمريكي
10:49 GMTلاعبة التنس بينغ شواي تنفي اتهامها لأحد السياسيين الصينيين بالاعتداء جنسيا عليها... "هناك سوء تفاهم"
10:44 GMTخبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
10:41 GMT7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا
10:34 GMTالاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني