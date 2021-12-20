نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي

وكتب نادال (35 عاما) عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه محتجز حاليا في منزله، وأبلغ الأشخاص الذين كانوا على اختلاط به لكي يأخذوا حذرهم.وأشار إلى أنه خضع لفحص "كورونا" سلبي في جميع الأوقات عندما كان في الكويت وأبو ظبي، وكان آخر اختبار سلبي أجراه يوم الجمعة الأسبوع الماضي.وتابع أنه كان يمر ببعض "اللحظات غير السارة"، لكنه كان يأمل أن يشعر بتحسن قريبا، مؤكدا أنه سيبقي جمهوره على اطلاع على خططه في البطولات المستقبلية.وتواجد نادال في أبو ظبي مؤخرا للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي أقيمت مدينة زايد الرياضية.وكان من المقرر أن يسافر الإسباني المصنف الأول على العالم سابقا إلى ملبورن في أستراليا في وقت لاحق من الشهر الجاري للمنافسة في أحد أحداث اتحاد لاعبي التنس المحترفين، قبل بطولة أستراليا المفتوحة. وقضى رافاييل نادال 4 أشهر بعيدا عن الأضواء إثر تعرضه لإصابة في القدم، وخسر في بطولة رولان جاروس في الدور نصف النهائي، كما أنه اضطر للانسحاب من بطولة ويمبلدون، وألعاب طوكيو الأولمبية، وبطولة أمريكا المفتوحة.
وتواجد نادال في أبو ظبي مؤخرا للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي أقيمت مدينة زايد الرياضية.
وكان من المقرر أن يسافر الإسباني المصنف الأول على العالم سابقا إلى ملبورن في أستراليا في وقت لاحق من الشهر الجاري للمنافسة في أحد أحداث اتحاد لاعبي التنس المحترفين، قبل بطولة أستراليا المفتوحة.
وقضى رافاييل نادال 4 أشهر بعيدا عن الأضواء إثر تعرضه لإصابة في القدم، وخسر في بطولة رولان جاروس في الدور نصف النهائي، كما أنه اضطر للانسحاب من بطولة ويمبلدون، وألعاب طوكيو الأولمبية، وبطولة أمريكا المفتوحة.