"ننتظر الرد السعودي"... طهران توجه دعوة إلى الرياض

طهران- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية، اليوم الاثنين، "ندعو الرياض لاتباع طرق الحل الدبلوماسية والابتعاد عما يزعزع الأمن في المنطقة".وتابع أن "إيران مستعدة للمضي في الحوار مع السعودية لحل القضايا الثنائية والإقليمية لكن حتى الآن لا جديد في مفاوضاتنا مع الرياض وننتظر الرد السعودي على ماطرح في المحادثات السابقة".وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ذكرت الأسبوع الماضي، أن الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وشهدت نقاشا أمنيا بين السعودية وإيران.وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مانع من استئنافها.وبين خطيب زاده، "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".وأجرى البلدان، خلال الفترة الماضية، عدة جولات من المحادثات في محاولة لإزالة الخلافات التي بلغت ذروتها عام 2016 عندما قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي تم اتهامه بإثارة الفتنة الطائفية والإرهاب.
دعت الخارجية الإيرانية، الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد عما يزعزع الاستقرار بالمنطقة"، لافتة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس.
طهران- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية، اليوم الاثنين، "ندعو الرياض لاتباع طرق الحل الدبلوماسية والابتعاد عما يزعزع الأمن في المنطقة".
وأضاف أنه "لم تكن هناك أي محادثات مباشرة مع الرياض في الفترة الأخيرة".
وتابع أن "إيران مستعدة للمضي في الحوار مع السعودية لحل القضايا الثنائية والإقليمية لكن حتى الآن لا جديد في مفاوضاتنا مع الرياض وننتظر الرد السعودي على ماطرح في المحادثات السابقة".
وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ذكرت الأسبوع الماضي، أن الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وشهدت نقاشا أمنيا بين السعودية وإيران.
وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مانع من استئنافها.
وبين خطيب زاده، "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".
وأجرى البلدان، خلال الفترة الماضية، عدة جولات من المحادثات في محاولة لإزالة الخلافات التي بلغت ذروتها عام 2016 عندما قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي تم اتهامه بإثارة الفتنة الطائفية والإرهاب.