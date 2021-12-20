هدف سعيود في نهائي كأس العرب في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية

ونشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ومضة إشهارية، معتمدة على لقطة هدف سعيود في شباك تونس، مع صور لتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب.وكتبت الصفحة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، هدف يليق بالنهائي، مع لقطات لهدف سعيود من عدة زوايا، متبوعة بفرحته مع زملائه بالهدف الجميل.هذا وشارك الحساب الرسمي للخطوط الجوية القطرية"QatarAirways على موقع "تويتر" بنشر مقطع فيديو منشور على حساب "FIFAWorldCup" الذي يتضمن الهدف "الخرافي" لبلايلي وينتهي بعبارة "دعه يطير".وسجل بلايلي هدفه العالمي في الدقيقة 102 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كوة طويلة من حارس المرمى رايس وهاب مبولحي ليلعبها على الطائر من منتصف الملعب مستغلا تقدم حارس المرمى للمنتحب المغربي أنس الزنيتي.
عادت الخطوط الجوية القطرية للاحتفاء بالأهداف الجميلة للمنتحب الجزائري في بطولة كأس العرب، فبعد هدف بلايلي في شباك المغرب، جاء الدور هذه المرة على الهدف الرائع الذي سجله أمير سعيود في النهائي أمام تونس.
ونشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ومضة إشهارية، معتمدة على لقطة هدف سعيود في شباك تونس، مع صور لتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب.