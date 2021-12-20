https://arabic.sputniknews.com/20211220/هذا-الشيء-الموجد-لدى-الجميع-في-المطبخ-أقذر-من-المرحاض-1054358764.html

هذا الشيء الموجود لدى الجميع في المطبخ أقذر من المرحاض

هذا الشيء الموجود لدى الجميع في المطبخ أقذر من المرحاض

هذا الشيء ضروري في المطبخ، ونحن نستخدمه كل يوم، لكن قلة من الناس يدركون أنه "قاتل غير مرئي" لصحتنا، كما يحذر مستخدم WeChat من الاستخدام المطول له، يتحول إلى... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T05:17+0000

2021-12-20T05:17+0000

2021-12-20T05:45+0000

مجتمع

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كل شيء صغير في المطبخ يؤثر على صحتنا. بالتأكيد واجه الكثير منا مواقف مماثلة في الحياة: تم غسل الخضار جيدًا، لكن الطفل يعاني من الإسهال، والفواكه الحلوة الطازجة اكتسبت فجأة طعم اللحم ...لا يمكن إنكار أن الكثير من الناس في الحياة الحديثة يولون المزيد والمزيد من الاهتمام لسلامة الغذاء، بينما يتجاهلون "القاتل غير المرئي" للصحة - لوح التقطيع.لوح التقطيع الذي لم يتم استبداله لفترة طويلة يمكن أن يكون أقذر من المرحاض!لوح التقطيع هو عنصر لا بد منه في المطبخ. ولدت عليه أطباق لذيذة. ومع ذلك، نظرًا لأن اللوح يتلامس مع مجموعة متنوعة من الأطعمة على أساس يومي، يمكن أن يصبح أرضًا خصبة للبكتيريا.عادةً ما تكون ألواح التقطيع التي نستخدمها يوميًا مصنوعة من الخشب أو الخيزران. تجمع هذه المواد علامات السكاكين وجزيئات الطعام، مما يخلق ظروفًا مواتية لنمو البكتيريا.وفقًا للبحث، يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع. وبعد تقطيع المأكولات البحرية، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح.عند دخول جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية والفطريات العقدية التهابات خارج الأمعاء، وإسهال حاد وعواقب أخرى غير سارة.والأسوأ من ذلك أن العديد من العائلات لا تغير ألواح المطبخ لعدة سنوات، ناهيك عن حقيقة أن البعض يستعمل اللوح ويضعه في مكانها دون حتى غسله! يتراكم عدد كبير من البكتيريا على هذه الألواح. لذا فإن هذا العنصر يصبح أقذر حقًا من المرحاض.كم مرة يجب عليك تغيير لوح التقطيع؟مع الاستخدام المطول، يصبح لوح التقطيع أرضًا خصبة للبكتيريا الخطرة، لذلك يجب استبداله بانتظام. يوصي الخبراء بفعل ذلك مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو حتى أكثر من ذلك.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك العديد من ألواح التقطيع في المطبخ، ثلاثة على الأقل - للأطعمة النيئة والخضروات والأطعمة الجاهزة. إذا كانت الأسرة لديها أطفال، فمن الأفضل الحصول على لوح تقطيع آخر يستخدم لتحضير طعام الأطفال.ما هي الألواح التي يجب تفضيلها عند الشراء؟المواد الأكثر شيوعًا لصنع ألواح التقطيع هي الخشب. هذه الألواح رخيصة وقوية ودائمة. ومع ذلك، هناك أيضًا عيوب واضحة. الخشب مادة طبيعية تنمو فيها البكتيريا بسهولة.إلى جانب ألواح التقطيع الخشبية، يتم استخدام البلاستيك والخيزران أيضًا على نطاق واسع. تتميز الألواح البلاستيكية بأنها متينة للغاية وتأتي في العديد من الأشكال والألوان، ولكنها ليست مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة وعرضة للتشوه.ألواح التقطيع المصنوعة من الخيزران لها سطح أملس ولا تتشوه وتكون مقاومة للجراثيم. ومع ذلك، لا يمكنها تحمل الضربات الشديدة.وبالتالي، يمكننا أن نرى أن الألواح المصنوعة من مواد مختلفة لها مزاياها وعيوبها. لذلك، يجب أن يعتمد الاختيار على تفضيلاتك الخاصة.كيف تنظف لوح التقطيع بشكل صحيح؟أولاً، اشطفه بالماء المغلي.يمكن أن تعقم لوح التقطيع بالماء المغلي. تقتل درجة الحرارة المرتفعة البكتيريا الموجودة على سطح لوح التقطيع. ثم ضع اللوح في منطقة جيدة التهوية حتى يجف بشكل طبيعي.ثانيًا، يُفرك بالملح.يمكن أيضًا تطهير لوح التقطيع المغسول عن طريق فركه بالملح.ثالثًا، استخدم المطهرات الخاصة.هناك العديد من مطهرات أدوات المطبخ في السوق اليوم وهي فعالة للغاية وسهلة الاستخدام إلى حد ما.أخيرًا، يجب تعليق لوح التقطيع النظيف حتى يجف في منطقة جيدة التهوية لتجنب نمو البكتيريا. لا ينصح بتعريضه لأشعة الشمس، وإلا فقد يؤثر ذلك على مدة خدمته.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع