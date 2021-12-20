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هل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟
هل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟
شكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون على استقباله في لبنان، معتبرا أن "هدفه من هذه الزيارة هو مناقشة كيف... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:05+0000
2021-12-20T14:06+0000
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هل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟
هل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:ولفت أبو زيد إلى "أن هذه المحاولة من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان قد تكون الأخيرة، وبان هناك رغبة دولية بأن يكون لدى السياسيين اللبنانيين للجلوس إلى طاولة الحوار أو الاتفاق على خطوط محددة ومعينة ليعود الشعب اللبناني ويعيش ضمن الرفاهية والنظام والرعاية التي كان يعيش بها من قبل، أو المفترض أن يعيش بها كشعب".وتسائل أبو زيد هل يا ترى المجتمع السياسي اللبناني سيكون لديه آذان صاغية لهذه التوجهات الدولية ،والتي محورها اليوم زيارة أنطونيو غويتيرش كأمين عام للأمم المتحدة، أم سيبقى اهتمام معظمهم منصبّ على زيادة الصراعات والمكاسب السياسية؟، علما أننا إذا كنا يوما بعد يوم سنعيش هذه الأزمات، سيصل لبنان إلى الانهيار الكامل".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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عماد الطفيلي
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

هل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟

14:05 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 14:06 GMT 20.12.2021)
هل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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شكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون على استقباله في لبنان، معتبرا أن "هدفه من هذه الزيارة هو مناقشة كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم أفضل دعم للشعب اللبناني للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية".
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"إنه من الواضح أن زيارة غوتيريش للبنان، هي زيارة تضامن مع الشعب اللبناني، وبدأت الزيارة مع لقاء فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ودون شك فإن المواضيع التي تم بحثها مع الرئيس عون هي مواضيع سياسية اقتصادية اجتماعية".
ولفت أبو زيد إلى "أن هذه المحاولة من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان قد تكون الأخيرة، وبان هناك رغبة دولية بأن يكون لدى السياسيين اللبنانيين للجلوس إلى طاولة الحوار أو الاتفاق على خطوط محددة ومعينة ليعود الشعب اللبناني ويعيش ضمن الرفاهية والنظام والرعاية التي كان يعيش بها من قبل، أو المفترض أن يعيش بها كشعب".
وتسائل أبو زيد هل يا ترى المجتمع السياسي اللبناني سيكون لديه آذان صاغية لهذه التوجهات الدولية ،والتي محورها اليوم زيارة أنطونيو غويتيرش كأمين عام للأمم المتحدة، أم سيبقى اهتمام معظمهم منصبّ على زيادة الصراعات والمكاسب السياسية؟، علما أننا إذا كنا يوما بعد يوم سنعيش هذه الأزمات، سيصل لبنان إلى الانهيار الكامل".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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