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https://arabic.sputniknews.com/20211220/هل-غادر-السفير-الإيراني-صنعاء-بسبب-خلافات-مع-أنصار-الله؟-1054373087.html
هل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
هل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
تناقش الحلقة ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر يمنية وصفتها بأنها رفيعة المستوى، قولها إن مغادرة السفير الإيراني لدى اليمن، حسن إيرلو، صنعاء، لم تكن... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:30+0000
2021-12-20T13:30+0000
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هل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
هل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
وحسب هذه المصادر، فإن "تصاعد حجم الخسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" على جبهات القتال في مأرب، واستمرار القوات المدعومة من التحالف السعودي في تحرير أجزاء كبيرة من المحافظات والمدن والقرى اليمنية، أوجد حالة من الغضب لدى الحركة تجاه السفير الإيراني"، الذي قالت هذه المصادر أنه تولى قيادة معارك الحركة في مأرب.حول هذا الموضوع، علّق الخبير في الشأن اليمني، عادل العودي في حديثه لـ "بانوراما"، وقال:وتابع العودي: "إن حملة التشويش الإعلامي تأتي في وقت تعاني منه القوات التابعة للتحالف من انهيارات في صفوفها، وفي المقابل، نجاح الجيش واللجان الشعبية في التقدم على كافة محاور القتال حول مأرب".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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راديو, بانوراما, аудио

هل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟

13:30 GMT 20.12.2021
هل غادر السفير الإيراني صنعاء بسبب خلافات مع "أنصار الله"؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر يمنية وصفتها بأنها رفيعة المستوى، قولها إن مغادرة السفير الإيراني لدى اليمن، حسن إيرلو، صنعاء، لم تكن بسبب إصابته بفيروس "كورونا" كما أعلنت طهران.
وحسب هذه المصادر، فإن "تصاعد حجم الخسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" على جبهات القتال في مأرب، واستمرار القوات المدعومة من التحالف السعودي في تحرير أجزاء كبيرة من المحافظات والمدن والقرى اليمنية، أوجد حالة من الغضب لدى الحركة تجاه السفير الإيراني"، الذي قالت هذه المصادر أنه تولى قيادة معارك الحركة في مأرب.
حول هذا الموضوع، علّق الخبير في الشأن اليمني، عادل العودي في حديثه لـ "بانوراما"، وقال:

"ترويج هذه الأخبار من قبل الإعلام الموالي للتحالف يهدف للإساءة إلى العلاقات بين اليمن وإيران".

وتابع العودي: "إن حملة التشويش الإعلامي تأتي في وقت تعاني منه القوات التابعة للتحالف من انهيارات في صفوفها، وفي المقابل، نجاح الجيش واللجان الشعبية في التقدم على كافة محاور القتال حول مأرب".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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