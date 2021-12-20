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https://arabic.sputniknews.com/20211220/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-بكين-لن-تخشى-مواجهة-مع-أمريكا-1054358198.html
وزير الخارجية الصيني يقول إن بكين لن تخشى مواجهة مع أمريكا
وزير الخارجية الصيني يقول إن بكين لن تخشى مواجهة مع أمريكا
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T04:27+0000
2021-12-20T04:27+0000
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وأضاف وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين، أن بلاده سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، وأنه يجب أن تكون المنافسة إيجابية.ولفت إلى أن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقديرات استراتيجية" من الجانب الأمريكي.ونُشر نص الكلمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الخارجية-الأمريكية-بكين-تعارض-بشدة-قيود-واشنطن-على-شركاتها-1054262215.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

وزير الخارجية الصيني يقول إن بكين لن تخشى مواجهة مع أمريكا

04:27 GMT 20.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة.
وأضاف وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين، أن بلاده سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، وأنه يجب أن تكون المنافسة إيجابية.
ولفت إلى أن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقديرات استراتيجية" من الجانب الأمريكي.
ونُشر نص الكلمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.
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الخارجية الصينية: بكين تعارض بشدة قيود واشنطن على شركاتها
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هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.
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