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https://arabic.sputniknews.com/20211220/وزير-ليبي-إعادة-الإعمار-تحتاج-مليون-عامل-مصري-1054369449.html
وزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
وزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
قال وزيرالعمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الإثنين، إن إعادة الإعمار في بلاده تحتاج إلى قرابة مليون عامل مصري. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:14+0000
2021-12-20T12:14+0000
2021-12-20T12:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
العمالة المصرية
إعادة الإعمار
ليبيا
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة القوى العاملة المصرية بمناسبة إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، بحسب "بوابة الأهرام".وقال علي العابد: "السوق الليبي يحتاج قرابة مليون عامل مصري وذلك للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا".وأوضح أن ليبيا لن تتحمل مسئولية أي عامل يسافر للعمل فى إعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني.وأضاف "العامل غير الشرعى لن نكون مسئولين عنه ولن نستطيع حمايته"، لافتا إلى أن المنظومة الإلكترونية ستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20210911/وزير-ليبي-تكلفة-إعادة-الإعمار-في-البلاد-110-مليار-دولار-أمريكي-1050114721.html
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أخبار ليبيا اليوم, العمالة المصرية, إعادة الإعمار, ليبيا
وزير ليبي: إعادة الإعمار تحتاج مليون عامل مصري
قال وزيرالعمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الإثنين، إن إعادة الإعمار في بلاده تحتاج إلى قرابة مليون عامل مصري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة القوى العاملة المصرية بمناسبة إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، بحسب "
بوابة الأهرام
".
وقال علي العابد: "السوق الليبي يحتاج قرابة مليون عامل مصري وذلك للمشاركة في
إعادة إعمار ليبيا
".
وأوضح أن ليبيا لن تتحمل مسئولية أي عامل يسافر للعمل فى إعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني.
وأضاف "العامل غير الشرعى لن نكون مسئولين عنه ولن نستطيع حمايته"، لافتا إلى أن المنظومة الإلكترونية ستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.