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فلسطينية تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة... صور وفيديو
فلسطينية تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة... صور وفيديو
تبدع الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، في صناعة تحفٍ شمعية كهدايا للإنارة والزينة، بالرغم من صعوبات البداية وانعدام الخبرة، حيث كانت تعتمد... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T09:32+0000
2021-12-20T09:32+0000
العالم العربي
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مضت سناء والدة لطفلين في تحقيق حلمها، بعد محاولتها أن تعمل في مجال دراستها لكنها لم تنجح، فتوجهت إلى هوايتها في صناعة الشمع، واستخدمتها بطريقة مبتكرة لم يسبقها في فلسطين أحد، وتقول سناء لـ "سبوتنيك": لقد بدأت مشروعي الصغير بشراء مواد خام بنحو ستين دولاراً، لكني خسرتها في تجاربي الأولى، لكني اكتسبت خبرة من خلال تعلمي من اليوتيوب ومن صديقتي المغتربة في النرويج، فتعلمت منها الكثير عن صناعة شمع الانارة والزينة والهدايا والتحف بكافة أنواعها".لاقى مشروع سناء الذي أطلقت عليه اسم "تحفة" رواجاً لدى المواطنين من خلال الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المعارض التي تشارك فيها، وتقول سناء: "أحاول أن اقدم منتجاتي بأسعار مناسبة ولقد استطعت تأمين مصدر دخل، وكان تشجيع الأهل والأصدقاء ونجاح مشروعي دافعاً الى التقدم والاستمرار، ولقد تقدمت وتطورت في هذا العمل الذي يحتاج الى مواد خام غالبيتها من الخارج كالشمع والورد والزجاج والفتائل العطور، وتضيف أن مدة احتراق الشمع الذي استخدمه يحتاج الى مدة طويلة ولا تؤثر على الشكل الجمالي للمنتج، كما ان رائحة العطر المنبعثة عنه تتواصل طيلة فترة احتراق الشمعة".لا يشتري غالبية الزبائن منتجات الشمع من أجل الاستفادة من إنارتها وإنما كتحفة فنية لتزيين المنزل، وتطلق فريج على منتجاتها أسماء مثل المحيط، الورد الجوري، المسجد الأقصى، ولقد وصلت منتجاتها إلى مختلف المدن الفلسطينية، وتطمح إلى الاستمرار والوصول إلى الخارج والمشاركة في معارض دولية لوصول منتجها إلى العالمية.
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العالم العربي, фото

فلسطينية تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة... صور وفيديو

09:32 GMT 20.12.2021
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تبدع الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، في صناعة تحفٍ شمعية كهدايا للإنارة والزينة، بالرغم من صعوبات البداية وانعدام الخبرة، حيث كانت تعتمد على التجربة والخطأ.
مضت سناء والدة لطفلين في تحقيق حلمها، بعد محاولتها أن تعمل في مجال دراستها لكنها لم تنجح، فتوجهت إلى هوايتها في صناعة الشمع، واستخدمتها بطريقة مبتكرة لم يسبقها في فلسطين أحد، وتقول سناء لـ "سبوتنيك": لقد بدأت مشروعي الصغير بشراء مواد خام بنحو ستين دولاراً، لكني خسرتها في تجاربي الأولى، لكني اكتسبت خبرة من خلال تعلمي من اليوتيوب ومن صديقتي المغتربة في النرويج، فتعلمت منها الكثير عن صناعة شمع الانارة والزينة والهدايا والتحف بكافة أنواعها".
لاقى مشروع سناء الذي أطلقت عليه اسم "تحفة" رواجاً لدى المواطنين من خلال الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المعارض التي تشارك فيها، وتقول سناء: "أحاول أن اقدم منتجاتي بأسعار مناسبة ولقد استطعت تأمين مصدر دخل، وكان تشجيع الأهل والأصدقاء ونجاح مشروعي دافعاً الى التقدم والاستمرار، ولقد تقدمت وتطورت في هذا العمل الذي يحتاج الى مواد خام غالبيتها من الخارج كالشمع والورد والزجاج والفتائل العطور، وتضيف أن مدة احتراق الشمع الذي استخدمه يحتاج الى مدة طويلة ولا تؤثر على الشكل الجمالي للمنتج، كما ان رائحة العطر المنبعثة عنه تتواصل طيلة فترة احتراق الشمعة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
© Sputnik . Ajwad Jradatالفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
© Sputnik . Ajwad Jradatالفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
© Sputnik . Ajwad Jradatالفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
© Sputnik . Ajwad Jradatالفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
© Sputnik . Ajwad Jradatالفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنانة سناء فريج من مدينة طولكرم تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة، شمال الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر 2021
لا يشتري غالبية الزبائن منتجات الشمع من أجل الاستفادة من إنارتها وإنما كتحفة فنية لتزيين المنزل، وتطلق فريج على منتجاتها أسماء مثل المحيط، الورد الجوري، المسجد الأقصى، ولقد وصلت منتجاتها إلى مختلف المدن الفلسطينية، وتطمح إلى الاستمرار والوصول إلى الخارج والمشاركة في معارض دولية لوصول منتجها إلى العالمية.
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