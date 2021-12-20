https://arabic.sputniknews.com/20211220/-لقاء-بين-وزير-الخارجية-الإيراني-ونظيره-السعودي-في-باكستان-1054376774.html

لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في باكستان

لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T14:22+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن وزيري خارجية إيران والسعودية عقدا اجتماعا قصيرا على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكانت الخارجية الإيرانية، قد دعت الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد عما يزعزع الاستقرار في المنطقة"، لافتة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأسبوع الماضي، أن الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وشهدت نقاشا أمنيا بين السعودية وإيران.وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مانع من استئنافها. وبين أن "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".وأجرى البلدان، خلال الفترة الماضية، عدة جولات من المحادثات في محاولة لإزالة الخلافات التي بلغت ذروتها عام 2016 عندما قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي تم اتهامه بإثارة الفتنة الطائفية والإرهاب.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/السعودية-تعلق-لأول-مرة-على-اللقاء-السري-مع-إيرانيين-في-الأردن-فيديو-1054242581.html

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