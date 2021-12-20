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لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في باكستان
لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في باكستان
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:22+0000
2021-12-20T14:22+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن وزيري خارجية إيران والسعودية عقدا اجتماعا قصيرا على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكانت الخارجية الإيرانية، قد دعت الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد عما يزعزع الاستقرار في المنطقة"، لافتة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأسبوع الماضي، أن الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وشهدت نقاشا أمنيا بين السعودية وإيران.وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مانع من استئنافها. وبين أن "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".وأجرى البلدان، خلال الفترة الماضية، عدة جولات من المحادثات في محاولة لإزالة الخلافات التي بلغت ذروتها عام 2016 عندما قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي تم اتهامه بإثارة الفتنة الطائفية والإرهاب.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في باكستان

14:22 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن وزيري خارجية إيران والسعودية عقدا اجتماعا قصيرا على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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وكانت الخارجية الإيرانية، قد دعت الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد عما يزعزع الاستقرار في المنطقة"، لافتة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس.

وأضافت أنه "لم تكن هناك أي محادثات مباشرة مع الرياض في الفترة الأخيرة"، متابعة أن "إيران مستعدة للمضي في الحوار مع السعودية لحل القضايا الثنائية والإقليمية لكن حتى الآن لا جديد في مفاوضاتنا مع الرياض وننتظر الرد السعودي على ما طرح في المحادثات السابقة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأسبوع الماضي، أن الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وشهدت نقاشا أمنيا بين السعودية وإيران.
وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مانع من استئنافها. وبين أن "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".
وأجرى البلدان، خلال الفترة الماضية، عدة جولات من المحادثات في محاولة لإزالة الخلافات التي بلغت ذروتها عام 2016 عندما قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي تم اتهامه بإثارة الفتنة الطائفية والإرهاب.
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